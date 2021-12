Prima di capire andare a vedere cos’ha detto nel dettaglio Alex Belli ad Aldo Montano bisogna capire la situazione. Facciamo, perciò, un passo indietro e partiamo da ciò che i fan hanno domandato allo sportivo. Tra queste la più gettonata era cosa ne pensasse dell’attore e compagno d’avventura. Lo schermidore ha risposto lasciandosi andare anche a qualche critica:

Mi chiedete cosa penso veramente di Alex Belli. Tema molto interessante, ecco osa vi dico di Belli. All’inizio del programma c’era una bella amicizia tra me, lui e Manuel, ci chiamavamo i tre moschettieri. Poi c’è stato il litigio e la storia delle telenovela, vera, finta, non si sa. […]

Se è tutto finto ed ha inscenato la cosa con la moglie è una cosa orribile perché ha preso in giro tutti noi della casa del GF Vip e voi come spettatori. Se fosse tutto vero è ancora forse più grave, perché così facendo, da uomo ha mancato terribilmente di rispetto alla propria donna e anche ad un’amicizia o amore che stava nascendo all’interno della casa con Sole. In entrambi i casi credo che sia stata una brutta figura. Le coppie sono libere di fare quello che vogliono. Io rispetto la donna che amo ed è tutto qua, ognuno fa ciò che vuole.