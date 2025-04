Quanto ha fatto la terza puntata di The Couple e quali sono stati gli ascolti registrati dal format? Il programma condotto da Ilary Blasi ha dovuto vedersela con Alberto Angela su Rai 1 e con l’ultima puntata di Obbligo o Verità su Rai 2 e non solo! Ecco com’è andata.

Gli ascolti della terza puntata di The Couple

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di The Couple – Una vittoria per due. La trasmissione condotta da Ilary Blasi ha visto la sua prima eliminazione dopo una settimana di stop per la scomparsa di Papa Francesco. Ma come ogni giorno successivo alla messa in onda ci si chiede quanti ascolti ha totalizzato il reality game.

Ebbene ieri 28 aprile la puntata di The Couple “ha interessato 1.328.000 telespettatori, pari al 10.9% di share”. A riportarne gentilmente i dati il sito di Davide Maggio sul proprio sito.

Sottotono così come The Couple sembra essere stato anche Obbligo o Verità su Rai 2.

Come riferiscono i dati del sito, questi sono stati rispettivamente i numeri della trasmissione nel corso della sua ultima puntata: “Aspettando Obbligo o Verità (604.000 – 3%) e 15 minuti di presentazione (728.000 – 3.6%), l’ultimo appuntamento con Obbligo o Verità intrattiene 669.000 spettatori pari al 4.3%”.

The Couple su Canale 5 e il programma della Marcuzzi su Rai 2 se la sono dovuta vedere con Rai 1. Entrambi i format infatti si sono scontrati con un rivale molto forte come Ulisse – Il Piacere della Scoperta. La trasmissione di divulgazione scientifica condotta da Alberto Angela ha coinvolto gli telespettatori. Coloro che l’hanno seguita sono stati ben 3.038.000 spettatori pari al 18.3% di share. Programma peraltro che possiamo dire avere vinto la serata di ieri 28 aprile.

Vedremo dunque se The Couple nelle prossime puntate riuscirà a guadagnare qualche punto in più, sempre però tenendo conto della concorrenza molto agguerrita.