Nelle ultime ore a non passare inosservata è stata una rivelazione fatta da Irma Testa. La campionessa infatti ha raccontato di essere stata contattata da un potente fandom prima di entrare a The Couple e le sue parole sono finite al centro dell’attenzione.

La rivelazione di Irma Testa

Sono ormai trascorse alcune settimane dalla partenza della prima edizione di The Couple e il pubblico sta imparando a conoscere i protagonisti del reality show. Tra i concorrenti del programma condotto da Ilary Blasi c’è anche Irma Testa, alla sua prima esperienza televisiva. La campionessa, come sappiamo, gareggia insieme a sua sorella Lucia, alla quale è legatissima. In questi giorni così le due si stanno mettendo alla prova con questa nuova esperienza e ci hanno già regalato diverse emozioni.

In queste ore però è accaduto qualcosa di inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. Proprio Irma, mentre stava chiacchierando con Giorgia Villa, ha rivelato di essere stata contattata da un potente fandom prima di entrare a The Couple. Di chi si tratta? Nientemeno che delle Zeudiners. Queste le dichiarazioni della Testa, che ovviamente non sono sfuggite agli attenti utenti del web: “Prima di entrare qui un fandom potente ha scritto a me e a mia sorella. Chi? Le Zeudiners. Ci hanno detto che ci avrebbero sostenute”.

aperta per la prima volta la diretta, sentita questa cosa, tornata indietro per registrare e chiusa x sempre pic.twitter.com/QZF5QVmNqT — federica (@crud3lia) April 29, 2025

Ovviamente le parole di Irma Testa hanno fatto in breve il giro del web, arrivando fino al fandom stesso. Alcune Zeudiners tuttavia hanno negato di aver contattato la campionessa, affermando di non seguire The Couple. Ci sono però diverse fan che stanno seguendo attentamente ciò che sta accadendo all’interno della casa e pare che sia Irma che Lucia siano supportate da numerosi utenti.

Le sorelle Testa intanto si stanno concentrando sul loro percorso, con la speranza di portare a casa il montepremi finale di 1 milione di euro.