In queste ore Giulia De Lellis è stata paparazzata mentre mette in mostra un pancino sospetto, che confermerebbe i recenti gossip legati a una gravidanza. Sui social così a prendere le difese dell’influencer è Aurora Ramazzotti.

Il lungo sfogo di Aurora Ramazzotti

Nelle ultime ore a pubblicare un lunghissimo sfogo sui social in difesa di Giulia De Lellis è stata Aurora Ramazzotti. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando il settimanale Chi ha paparazzato l’influencer mentre sfoggiava un pancino sospetto. La rivista ha così confermato i gossip che da settimane stanno facendo mormorare il web: Giulia sarebbe incinta del suo primo figlio. Poco dopo non è tardata ad arrivare la reazione della De Lellis, che si è mostrata su Instagram palesemente innervosita.

LEGGI ANCHE: Alessandro Basciano, scatta il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni

In queste ore così a dire la sua è stata anche Aurora Ramazzotti, alla quale era capitata la stessa sorte. Proprio la rivista Chi aveva infatti anticipato la notizia della gravidanza della conduttrice, comunicandola prima della diretta interessata. Adesso così la figlia di Michelle Hunziker, furiosa, ha affermato:

“Come mai continuiamo imperterriti a invadere questo spazio così intimo e anche presumibilmente delicato che le donne si riservano? Forse perché siamo ancora convinti che i loro corpi siano in effetti affar nostro? […] Banalizzare il tutto con quell’odioso ‘è il prezzo da pagare’ denota solo grande ignoranza e se l’avete detto siete invitati a domandarvi: direste lo stesso se si trattasse di vostra sorella? Vostra madre? La vostra migliore amica? Dai che la riposta è no”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo lunghissimo sfogo Aurora Ramazzotti ha aggiunto: “Cercare morbosamente di togliere alle donne la possibilità di raccontare la loro storia non è ‘il prezzo da pagare’. È mancanza di rispetto e accanimento e fa schifo. Non potete mai MAl sapere il perché del silenzio di una donna. Non riguarda voi in nessun modo e se pensate di si il vostro ego va curato”.