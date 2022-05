1 Alex Belli difende Lory e attacca Nicolas

Non solo Delia Duran. Anche Alex Belli ha avuto qualcosa da ridire su Nicolas Vaporidis. Ieri sera durante l’appuntamento con l’Isola dei Famosi la modella è intervenuta in puntata per prendere le parti della sua amica Lory Del Santo, a detta attaccata ingiustamente da Nicolas, il quale (sempre secondo lei) avrebbe timore della forza della sua rivale. Vaporidis ha replicato per le rime appena gli è stata data la parola e di questo se n’è parlato anche sui social.

Alex Belli da casa ha seguito con attenzione il tutto e su Twitter non ha potuto fare a meno di dire la sua. L’attore ha pubblicato il video di uno scontro mostrato nei vari daytime tra Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo e ha attaccato il collega lanciandogli una stoccata. Secondo il suo parere, infatti, sarebbe stato poco carino nei confronti della sua amica:

«Questo è “uomo”. Colui che usa parole come “buffona” verso una donna che ha vissuto una vita incredibile piena di alti e bassi, che il caro Nicolas non immagina nemmeno! Perciò sciacquati la bocca Man prima di parlare di Lory Del Santo che ne devi fare ancora di strada!».

Se qualcuno si è trovato d’accordo con il pensiero di Alex Belli, altri invece hanno criticato queste sue parole nei confronti di Nicolas Vaporidis, facendogli notare come anche Lory Del Santo non sia stata poi così carina con lui.

Ci sarà modo, esattamente come accaduto per Delia Duran, di far intervenire anche Alex Belli a L’Isola dei Famosi in difesa di Lory Del Santo? Vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate, intanto l’attore in queste ore è stato protagonista di uno scontro con Soleil Sorge su Twitter…