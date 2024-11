Appuntamento imperdibile con Endless Love in prima serata su Canale 5. Ecco a voi la trama e le anticipazioni del 14 novembre.

Anticipazioni Endless Love 14 novembre

Puntata ad alta tensione di Endless Love, per la serata di giovedì 14 novembre. Ecco la trama della serie turca di Canale 5:

Kemal ha chiamato la polizia per fare arrestare sua sorella. Durante l’incontro si rende conto che non sta dicendo il falso e che potrebbe non essere stata lei a uccidere Ozan, nonostante abbia tentato di soffocarlo con un cuscino.

Nel mentre Hakan si reca da Vildan per farle firmare l’autorizzazione all’autopsia già firmata da Nihan, che serve per aprire l’inchiesta sull’ipotetico omicidio di Ozan. Alla notizia Vildan va in crisi nervosa.

Emir intanto fa ritorno nell’appartamento e trova Asu, ma Zeynep non è più in casa e non hanno idea di che fine abbia fatto. Emir per questo ordina a Tufan di rintracciarla immediatamente.

Le anticipazioni di Endless Love cosa suggeriscono ancora? Secondo la trama in seguito Vildan legge una lettera che Zeynep ha scritto, in cui spiega ai genitori i motivi della fuga, ovvero il fatto di aver ucciso Ozan. Presa dal rancore e dalla voglia di vendicare la scomparsa di suo figlio, Vildan si reca al molo, dove da lì a poco sarebbe salpata la barca che porterà via Zeynep.

Successivamente Ayhan riceve la chiamata da parte di un informatore che farò sapere della partenza di una barca con un solo passeggero. Capisce si tratta subito di Zeynep e per questo contatta Kemal per segnalare l’indirizzo, così da riferirlo a Nihan. Arrivati sul posto con grande sorpresa di tutti, si troveranno davanti a una scena inaspettata: Vildan ha con sé una pistola e vuole vendicarsi.

Nella collocazione con Nihan, che vuole impedirle di sparare, partirà un colpo che centrerà Zeynep, che cade a terra incosciente. Preso dalla disperazione Kemal porta Zeynep in ospedale e lei sarà operata d’urgenza. Fortunatamente però sarà fuori pericolo. Vildan invece deciderà di andarsi a costituire dalla polizia.

Nel mentre che Zeynep lotta per la vita, Nihan raggiunge il commissariato per raccontare tutto quello che è successo. Dai rilievi risulta che effettivamente a sparare il colpo è stata Vildan. La trama di Endless Love continua con la notizia di Zeynep fuori pericolo e al risveglio informa di non avere intenzione di sporgere denuncia, dichiarando piuttosto che si sarebbe trattato di un incidente.

Questo permetterà quindi a Vildan di fare ritorno a casa dopo pochi giorni di detenzione. Appena dimessa, invece, Zeynep viene portata in centrale per l’interrogatorio.

Per sapere come finisce Endless Love continuate a seguire nel dettaglio tutte le nostre anticipazioni turche!

Endless Love quanti episodi ha e quando va in onda

Ma quindi Endless Love quando va in onda adesso, con l’arrivo di Segreti di Famiglia (QUI LE ANTICIPAZIONI)? Se volete vedere la serie turca, c’è qualche novità.

Non ci sarà più l’appuntamento pomeridiano delle 14:10, proprio a causa dell’ingresso dell’altra dizi turca, ma abbiamo l’appuntamento serale del giovedì alle ore 21:30 e il sabato alle 14:45.

Chi si stesse chiedendo invece quanti episodi ha Endless Love, possiamo dire che è formata da due stagioni di 35 e 39 episodi ognuna. Anche se nel nostro Paese il minutaggio degli episodi è stato distribuito in maniera differente.

Dove vederlo in TV e streaming

Se amate Endless Love e vi state chiedendo dove è possibile vederlo in TV e in streaming, sappiate che esistono due modi: su Canale 5 o su Mediaset Infinity.

Tutte quante le puntate di Endless Love si possono guardare agli orari indicati in entrambi i modi, ma c’è un qualcosa in più che ha la piattaforma presente mediante sito, app o Smart TV. Grazie a essa infatti ogni episodio si può vedere in diretta o riguardare in seguito.

Sempre sul sito sono presenti anche le varie anticipazioni delle puntate successive, mostrate per onor del vero anche al termine della puntata di Canale 5.

Restate sintonizzati per tutte le anticipazioni dell’amata dizi turca!