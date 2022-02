1 Parla la prima moglie di Alex Belli

Come sappiamo da mesi Alex Belli fa discutere il web e i siti di gossip, e ancora oggi è al centro dell’attenzione mediatica. Solo tra qualche ora l’attore tornerà nella casa del Grande Fratello Vip 6 per rimanerci per ben due settimane. Durante la sua permanenza, l’ex Vippone avrà modo di schiarirsi le idee e fare una volta per tutte la sua scelta tra sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Nel mentre non tutti sanno che in passato Alex è già stato sposato, con l’attrice Katarina Raniakova. I due si sono separati diversi anni fa, tuttavia solo in questi giorni è giunto il divorzio ufficiale! Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Spesso nelle ultime settimane proprio Katarina è stata ospite a Pomeriggio Cinque, dove ha più volte parlato di Belli e della loro storia. Anche nella puntata andata in onda ieri su Canale 5, la Raniakova era presente in studio, e durante la sua ospitata ha lanciato uno scoop choc.

Pare infatti, secondo naturalmente le sue dichiarazioni, che Alex Belli abbia tradito la sua prima moglie Katarina con la sua amica Stella, della quale si è tanto parlato negli ultimi mesi. Ma non solo. L’attrice ha anche portato un sms che proverebbe il presunto tradimento!

Alex Belli ha trdito la sua prima moglie con Stella? Katharina ha portato l'SMS CHOC 💥#Pomeriggio5#GFVIP pic.twitter.com/0DYimucJDl — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 11, 2022

Naturalmente al momento Alex, essendo in quarantena, non ha avuto modo di replicare. Tuttavia noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione nel caso in cui l’attore volesse dare la sua versione dei fatti o smentire il tutto. Nel mentre solo poche ore Belli ha inviato un aereo a sua moglie Delia Duran, che tuttavia non ha reagito bene. Rivediamo cosa è accaduto.