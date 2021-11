Alex Belli ha violato il regolamento consegnando un bigliettino a Lorenzo Amoruso con un messaggio? (VIDEO)

Alex Belli e il misterioso bigliettino: regolamento violato?

Ai social non sfugge proprio nulla e Alex Belli sembra essere finito, ancora una volta, nell’occhio del ciclone. In queste ore su Twitter sta girando uno strano video che parla di un bigliettino misterioso. Foglio che l’attore avrebbe consegnato a Lorenzo Amoruso.

Facciamo un passo indietro e torniamo alla puntata di lunedì. Ricordate quando nella Casa del GF Vip ha fatto il suo ingresso Lorenzo Amoruso? Il compagno di Manila Nazzaro le ha fatto una bellissima sorpresa. A seguire è rimasto con i vipponi per qualche ora e poi tornare alla realtà. Questo gli ha dato la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con ognuno di loro e a quanto pare deve aver avuto un colloquio anche con Alex Belli.

Stando a quanto si apprende da questo video, Manila Nazzaro ha rivelato come l’attore abbia consegnato a Lorenzo un bigliettino, violando così il regolamento. L’ex Miss Italia si è confidata in stanza blu con Francesca Cipriani e Carmen Russo. A voce bassa ha detto: “Alex ha dato un bigliettino a Lorenzo. Stava giù…”. La moglie di Enzo Paolo Turchi ha aggiunto come abbia conversato a lungo con l’attore e abbia notato del malessere in lui dopo l’accaduto con Delia.

Francesca Cipriani, però, ripensando a questo foglietto, ha detto: “Sta a Milano lei…”, riferendosi alla moglie di Alex Belli, Delia. Con Manila Nazzaro che ha risposto ancora: “Telefono” e per aggiustare il tiro ha proseguito: “Telefona a Enzo Paolo Turchi. Chiama a Enzo Paolo Turchiiii”, ha aggiunto scherzando.

Alex Belli ha dato un bigliettino al fidanzato di Manila, ascoltate bene 🤣🤣🤣🤣 è concesso? Come giustificherà il tutto il @GrandeFratello #gfvip pic.twitter.com/32LgUM86Dh — giuly_home_love (@CiulyL) November 10, 2021

La questione, però, non è sfuggita agli attenti telespettatori che hanno portato alla luce l’accaduto e ora chiedono venga in qualche modo fatta chiarezza. Ci si domanda anche se verranno presi provvedimenti o meno, dato che per regolamento, in teoria, non è permesso. Alex Belli, quindi, ha consegnato un bigliettino a Lorenzo Amoruso, prima che quest’ultimo uscisse dalla Casa del GF Vip. Vedremo se venerdì il fatto emergerà nel corso della puntata e come si giustificherà l’attore.

