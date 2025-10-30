Divertente incontro tra Alfa e Amadeus al Forum di Assago: il conduttore sale sul palco per presentarlo come a Sanremo e ci regalano un siparietto davvero esilarante.

Il siparietto tra Alfa e Amadeus

Un momento di pura sorpresa e divertimento ha acceso il concerto di Alfa al Forum di Assago. Sul palco è salito un ospite d’eccezione: Amadeus. Il conduttore, oggi volto di punta del Nove ma per anni simbolo dei Festival di Sanremo, ha regalato al pubblico una delle scene più simpatiche della serata.

Appena Amadeus è comparso tra gli applausi, i fan hanno subito rivissuto l’immagine del presentatore con i suoi inconfondibili annunci sanremesi. E proprio come a Sanremo, Amadeus si è rivolto al cantautore genovese con la sua solita ironia, ricordando il debutto del giovane sul palco dell’Ariston.

“Ti ricordi com’è andata la prima volta a Sanremo?”, ha chiesto il conduttore, scatenando la risposta spontanea e sincera di Alfa: “Mi stavo cag***o sotto!”, ha ammesso ridendo il cantante, strappando un boato al pubblico.

Amadeus, divertito, ha colto la palla al balzo per prenderlo in giro, mimando la sua espressione tesa e gli occhi spalancati di quella sera. A quel punto, Alfa ha scherzato: “Certo, mi hai messo dopo Marco Mengoni la prima sera! Primo Sanremo e mi ritrovo davanti Marco!”.

Il conduttore ha risposto con altrettanta ironia, assumendosi “la colpa” con un sorriso: “Eh sì, la scaletta l’ho fatta io!”, ha commentato tra le risate.

Poi, per completare la magia, Amadeus ha ripreso il suo ruolo di presentatore e ha lanciato il brano proprio come avrebbe fatto all’Ariston:

“Con il codice 22 – perché c’è sempre un codice – la canzone è Vai!, testo di Alfa, musica di Alfa, canta: Alfa!”.

Un momento che ha suscitato un po’ di nostalgia per gli amanti di quell’edizione del Festival di Sanremo e delle risate per il divertente momento che si è creato tra l’artista e il conduttore.

