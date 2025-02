Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che Stefano De Martino abbia deciso di rifiutare la proposta di andare in onda il sabato sera con due speciali di Affari Tuoi per non sfidare Maria De Filippi.

Il retroscena su Stefano De Martino

Sono ormai mesi che Stefano De Martino è uno dei nomi più amati e seguiti della tv italiana. Come tutti sappiamo, solo lo scorso settembre il conduttore ha assunto il comando di Affari Tuoi e da quel momento ha iniziato a registrare ascolti record. Il successo del game show l’ha così consacrato come uno dei presentatori più celebri del momento e si parla già di grandi progetti per lui in futuro. Attualmente Stefano sta andando anche in onda su Rai 2 con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, che sta ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico.

In queste ore intanto è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. Stando a quanto riferiscono gli amici di Dagospia, sembrerebbe che la Rai fosse intenzionata a realizzare due speciali di Affari Tuoi, da mandare in onda il sabato sera, precisamente nelle serate dell’8 e del 15 marzo.

Stando a quanto si legge però pare che Stefano De Martino, per evitare la sfida diretta con Maria De Filippi e le ultime due puntate di C’è Posta Per Te e per paura di non replicare ascolti record, abbia rifiutato la proposta. Verrà dunque mandato in onda un solo speciale del game show, che verrà trasmesso venerdì 2 maggio. Ma non solo. Il conduttore ha anche chiesto e ottenuto lo spostamento dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, che eccezionalmente andrà in onda su Rai 1.

Si tratta dunque di un periodo d’oro, questo, per De Martino. Ma come ancora ci stupirà il presentatore? Non resta che attendere per scoprirlo.