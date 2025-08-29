Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale durante una vacanza a Las Vegas. Il van su cui viaggiavano si è ribaltato e Alfonso ha raccontato di aver dovuto rompere un vetro per mettersi in salvo. Molto scossi hanno rivelato cosa è successo e come stanno.

L’incidente che ha coinvolto Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli

Momenti di paura e grande apprensione per Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, due ex protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. I due si trovavano in vacanza negli Stati Uniti, precisamente a Las Vegas, quando sono stati coinvolti in un grave incidente stradale.

Stando al racconto condiviso sui social, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli erano inizialmente a bordo di un pullman, ma lui era sceso un attimo perché non si sentiva bene. Tornati su poi c’è stato un guasto e di conseguenza il cambio del mezzo. Ed è stato su un van che si è verificato il tutto. Il veicolo, infatti, si è improvvisamente ribaltato, mettendo seriamente a rischio la loro incolumità. Qui le immagini dell’accaduto….

Il racconto dell’incidente di Chiara e Alfonso del Grande Fratello pic.twitter.com/BPV16uwtC9 — Novella2000 Archive (@novella_archive) August 29, 2025

A testimoniare quanto successo è stato lo stesso Alfonso D’Apice, visibilmente scosso, che ha spiegato in alcune storie su Instagram le dinamiche dell’incidente. Con la voce rotta, ha spiegato:

“Sarà esplosa una ruota. Il van ha frenato e poi si è ribaltato. Ho subito controllato che Chiara stesse bene, poi mi sono rialzato e sono passato davanti a tutti per raggiungere il vetro anteriore che non si era rotto. L’ho spaccato con lo specchietto retrovisore e mi sono tagliato la mano. Poi ho cominciato a dare calci finché la mia gamba ha attraversato il vetro e mi sono ferito. Mi sono strappato tutta la gamba. Non abbiamo avuto fortuna durante queste vacanze. Abbiamo visto la morte con gli occhi.”

Chiara non ha pubblicato nulla personalmente sull’accaduto, ma a rassicurare i fan ci ha pensato Antonio Maietta, amico di Alfonso D’Apice, che ha fatto sapere di aver parlato con la madre del ragazzo: “Ho sentito la madre di Alfonso. Sono vivi per miracolo e scossi dalla paura.”

Le immagini condivise su Instagram mostrano il van completamente ribaltato e confermano la gravità della situazione. Fortunatamente, nonostante le ferite e lo spavento, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli stanno bene e sono fuori pericolo.

Tornati a Las Vegas, poco dopo, Alfonso D’Apice ha fatto sapere di essersi recato in farmacia per l’antitetanica e del vetro da togliere, ha messo delle nuove fasciature. Il racconto e la paura vissuta dai due ex del GF hanno colpito i fan, che ora tirano un sospiro di sollievo nel sapere che stanno riprendendosi da questa bruttissima esperienza.