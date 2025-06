In queste ultime ore si sta parlando del ritorno di Ilary Blasi all’interno del Grande Fratello ma le si vorrebbe affidare un ruolo del tutto inedito. Ecco che cosa sappiamo.

Ilary Blasi torna al Grande Fratello?

La prossima edizione del Grande Fratello è ancora abbastanza lontana anche se la macchina del reality è sempre in moto per cercare i concorrenti. La loro identità, tra famosi e non famosi, la scopriremo solamente alla fine dell’estate e a ridosso dell’inizio del programma.

LEGGI ANCHE: Tira aria di gaffe a L’Aria che Tira, il conduttore si piazza davanti alla telecamera durante le previsioni meteo (VIDEO)

Alla conduzione dovremmo trovare ancora una volta Alfonso Signorini, ormai amatissimo dal pubblico di Canale 5. L’attesa è tanta e gli spettatori potranno ingannarla grazie a L’Isola dei Famosi e a Temptation Island, ma i mesi più caldi passeranno in un batter d’occhio lasciando spazio alla Casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE: Francesca Tocca ritrova l’amore, beccata con il parrucchiere dei vip

A intrattenerci avremo a disposizione anche le indiscrezioni che stanno già cominciando a circolare. Qui sotto possiamo vedere lo screenshot di una Storia su Instagram di Amedeo Venza, esperto di gossip molto seguito sui social. Proprio lui afferma un rumor in merito al ritorno di Ilary Blasi al Grande Fratello ma non come presentatrice!

L’indiscrezione sul Grande Fratello

L’influencer afferma che Signorini vorrebbe chiamare la collega come opinionista della prossima edizione. In questo modo ci sarebbe una sorta di ribaltamento dei ruoli, in quanto Alfonso era stato l’opinionisti proprio della conduttrice romana. Se queste voci sono vere oppure no non possiamo saperlo con certezza ma tutti i fan si sentirebbero al settimo cielo nel veder tornare la Blasi nel reality.

Solo con il passare del tempo scopriremo cosa accadrà, ma per il momento vi consigliamo di prendere tutto ciò con le dovute cautele. Vi aggiorneremo se ne dovessimo sapere di più.