Negli ultimi giorni l’Eurovision Song Contest 2026 è stato al centro di tensioni e polemiche legate alla partecipazione di Israele, tra proteste del pubblico, boicottaggi di alcune delegazioni e un clima mediatico sempre più polarizzato. A far discutere è stato anche un episodio avvenuto a Vienna durante un’intervista tra la cantante della Polonia Alicja Szemplińska e la giornalista israeliana Shahar Asido, che ha contribuito ad accendere ulteriormente il dibattito attorno all’evento.

Eurovision 2026 tra tensioni politiche e proteste

Negli ultimi due anni la presenza di Israele all’Eurovision Song Contest ha alimentato un clima sempre più controverso, con polemiche ricorrenti e proteste che hanno coinvolto anche la scelta di cinque Paesi di non partecipare all’edizione attuale. Durante la prima semifinale, alcuni manifestanti pro-Pal hanno espresso la propria opposizione all’interno dell’arena, venendo successivamente allontanati. L’atmosfera generale dell’evento, ospitato a Vienna, resta quindi segnata da una forte polarizzazione, soprattutto in relazione alla partecipazione della delegazione israeliana.

Alicja della Polonia e il caso con la giornalista israeliana all’Eurovision

Al centro dell’attenzione mediatica è finita anche la cantante polacca Alicja Szemplińska, protagonista di un’intervista con la giornalista israeliana Shahar Asido. Sul finale del colloquio, la reporter le ha chiesto di rivolgere un saluto ai fan in Israele. In quel momento l’artista è apparsa esitante e disorientata: ha risposto soltanto con un “grazie”, si è allontanata verso la propria delegazione e ha lasciato l’intervista.

Solo in un secondo momento, dopo un confronto con il suo team, la cantante è tornata davanti alle telecamere e ha pronunciato un breve messaggio rivolto al pubblico: “Tanti saluti a tutti i fan dell’Eurovision, abbiate cura di voi e pregate“. Il video dell’episodio ha iniziato rapidamente a circolare online, alimentando reazioni contrastanti e interpretazioni differenti su quanto accaduto. La vicenda ha diviso il pubblico tra chi ha difeso la spontaneità della reazione e chi ha criticato l’uscita dall’intervista giudicandola scortese.

Alicja Szemplińska e l’intervista con la giornalista israeliana: imbarazzo e polemiche

Le reazioni successive al caso che ha coinvolto la cantante polacca all’Eurovision Song Contest hanno trovato spazio soprattutto nella stampa israeliana, che ha commentato l’episodio in modo critico. La giornalista Shahar Asido, intervenendo su un magazine israeliano, ha espresso un commento piuttosto duro sulla vicenda, affermando: “È un vero peccato che alcuni artisti abbiano paura di avere fan in Israele e che, dopo questa intervista, lei probabilmente non abbia più e non avrà più fan in Israele“.

Sulla stessa linea anche ILTV Israel News, che ha sottolineato il momento di evidente disagio dell’artista durante l’intervista, scrivendo: “La cantante polacca dell’Eurovision è apparsa visibilmente a disagio dopo una domanda piuttosto semplice durante un’intervista legata all’Eurovision: “Puoi mandare un messaggio ai tuoi fan in Israele?”. L’artista si è immediatamente girata verso quella che sembrava essere la sua addetta stampa, prima di accettare di dire qualche parola davanti alla telecamera. Dopo tutta quell’esitazione e quella reazione sarebbe stato molto più semplice rispondere gentilmente fin dall’inizio“.

Più che il singolo momento di imbarazzo, emerge così un contesto più ampio, in cui la partecipazione di Israele continua a essere uno degli elementi più divisivi e discussi dell’intero Eurovision 2026.