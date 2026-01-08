Attimi di grande paura e apprensione per la giornalista e conduttrice Sara Carbonero. Come emerso dalla Spagna è stata ricoverata e operata d’urgenza dopo un malore. Ma come sta adesso? Vediamo quali sono le prime indiscrezioni emerse.

Sara Carbonero ricoverata e operata d’urgenza

In Spagna queste sono ore di grande apprensione per la conduttrice e stimata giornalista Sara Carbonero. L’ex moglie del portiere della Nazionale spagnola e del Real Madrid, Iker Casillas, è stata ricoverata d’urgenza.

Il fatto si è verificato a Lanzarote (isole Canarie). Sara Carbonero si trovava in vacanza con l’attuale compagno Josè Luis Cabrera e alcuni amici. Improvvisamente ha accusato un malore e dei forti dolori addominali.

Stando a quanto si apprende dai media iberici la giornalista, dopo il ricovero d’urgenza in ospedale, sarebbe stata trasferita in terapia intensiva sotto il controllo dei medici.

La notizia si è diffusa in maniera rapida e ora c’è preoccupazione sulle sue condizioni di salute.

Come sta ora la giornalista

In questo momento in tanti si stanno chiedendo come sta Sara Carbonero dopo l’accaduto.

Non è trapelato e non è stato diffuso alcun bollettino medico ufficiale che possa darci informazioni circa le condizioni di salute della giornalista e sull’intervento a cui sarebbe stata sottoposta.

C’è da dire, però, che lo staff di Sara Carbonero in ogni caso ha rassicurato che la giornalista è “sveglia” e “vigile” e che la situazione non sarebbe grave. Pare ci siano anche ampie probabilità che venga dimessa presto senza troppe complicazioni.

Accanto a Sara Carbonero le persone a lei care, così come il suo ex Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola.

Ora quello che ci si augura è che la giornalista possa gettarsi alle spalle questa brutta situazione e tornare presto a fare ciò che più ama.

