Dove l’abbiamo già vista? Maria Rosaria Dalmonte oggi è una nuova allieva di Amici 25, ma in passato ha partecipato a Ballando con le Stelle e spunta un vecchio video della sua esibizione.

Amici 25, il passato di Maria Rosaria a Ballando

Stiamo via via conoscendo i nuovi allievi della nuova edizione di Amici 25 e le sorprese sembrano essere davvero tante, considerato tra l’altro che alcuni di loro non sono del tutto sconosciuti. Non solo Plasma, Michele o Michelle Cavallaro, influencer ed ex de Il Collegio, tra i partecipanti spunta anche il nome di Maria Rosaria Dalmonte.

La giovane ballerina latinista che durante la prima puntata ha ricevuto i “sì” da parte della maestra Alessandra Celentano e di Emanuel Lo, ha già un passato televisivo. Per chi non lo sapesse, infatti, la danzatrice è stata protagonista in passato a Ballando con le Stelle.

Nello spazio dedicato ai giovani talenti, anche Maria Rosaria Dalmonte ha avuto modo di esibirsi e mettere in mostra tutte le sue capacità da ballerina (QUI IL VIDEO DI UNA SUA PERFORMANCE). Nonostante la giovane età in quel periodo, l’allieva di Amici 25 non si è fatta intimorire dalla giuria e ha portato a casa una bellissima esibizione.

Ha continuato negli anni a studiare danza e competere non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Oggi Maria Rosaria dopo tanta fatica è riuscita anche ad accedere nella scuola di Amici 25, dove la vedremo mettersi in gioco con gli altri allievi.

Ora sta a lei dimostrare di meritare quel tanto desiderato banco!