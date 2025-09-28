Si sta formando la classe della nuova edizione di Amici 25 e tra i partecipanti c’è anche l’ex de Il Collegio, Michelle Cavallaro.

Ad Amici l’ex collegiale Michelle Cavallaro

Siamo nel vivo della prima puntata di Amici 25 dedicata alla formazione della classe di questa edizione. Dopo l’accoglienza riservata a Veronica Peparini e il bel momento con il vincitore della passata stagione, Daniele Doria, è tempo di curiosità sui partecipanti attuali. E una di queste riguarda Michelle Cavallaro.

LEGGI ANCHE: Plasma 8003 di Amici è stato a X Factor e lavorato con Alfa e Olly

Un nome che per alcuni sarà nuovissimo, per altri invece non del tutto. Questo perché in passato l’allieva di Amici 25 ha partecipato al docu-reality di Rai 2, Il Collegio (seconda edizione del 2007 per la precisione). Era il periodo in cui la trasmissione veniva trasmessa dal Convitto Celana di Caprino Bergamasco.

Michelle di Amici 25 in quel periodo aveva appena 14 anni e tanti sogni nel cassetto da realizzare. All’interno del programma ha vissuto amicizie e uno dei “primi amori”, ma è stato sicuramente anche un trampolino di lancio per farsi conoscere meglio dall’ampio pubblico televisivo e dei social.

Questo ha quindi permesso alla ragazza di Amici 25 non solo di diventare una nota influencer, ma anche di scrivere un libro. Per quanto riguarda invece le relazioni famose, sappiamo che ha avuto una frequentazione con l’ex allievo della scuola Alex Wyse, poi conclusa. Insomma, non è un volto così sconosciuto come si potrebbe pensare.

Negli anni poi Michelle si è dedicata alla musica, ha pubblicato svariate canzoni e oggi in puntata ha presentato il singolo Gipsy. Oggi la giovane artista ha 22 anni e spera che questa possa essere una grande occasione. QUI per seguirla su Instagram.

Per lei dunque inizia un nuovo capitolo chiamato Amici 25. A credere in lei Lorella Cuccarini, dopo che Anna Pettinelli aveva abbassato la leva.