Così come altri allievi della scuola, anche Michele Ballo ha partecipato a un altro talent prima di Amici 25. Lo abbiamo visto nel 2023 a X Factor!

Amici 25, il passato di Michele a X Factor

Domenica 28 settembre Amici 25 ha fatto il suo ritorno in TV e con esso anche la presenza in giuria di Veronica Peparini. Nella prima puntata, come di consueto, si è formata la classe con tutti i partecipanti che, finalmente, potranno realizzare il sogno di studiare nella scuola più famosa d’Italia.

Oltre a Michelle Cavallaro, tra i “sì” della giuria compare anche quello rivolto a Michele Ballo, violoncellista padovano classe 2004. Come ripreso da All Music Italia, l’allievo di Amici 25 si è diplomato in violoncello con il massimo dei voti, la lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Rovigo sotto la guida del maestro Luigi Puxeddu.

Anche oggi in puntata si è esibito proprio con il suo strumento, catturando l’attenzione di tutti. Ma non è la prima volta che lo vediamo in TV. Prima di Amici 25, infatti, Michele ha partecipato a X Factor nel 2023 in coppia con Giovie. In quel periodo lui si faceva chiamare Micke. Oltre al programma di Sky Uno, ha preso parte anche a Deejay On Stage nel 2024.

Tra le altre curiosità, Michele sta attualmente proseguendo i suoi studi nel biennio di specializzazione. Ha inoltre partecipato a numerosi corsi di perfezionamento, lavorando con alcuni tra i più importanti violoncellisti del panorama internazionale, tra cui David Geringas, Mario Brunello, Enrico Dindo, Giovanni Sollima e Antonio Meneses.

Sarà interessante ora vederlo nella scuola di Amici 25 e scoprire come se la caverà!