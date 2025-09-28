Il giovane allievo di Amici Plasma 8003 ha già lavorato con Alfa e Olly!

Oggi è un allievo di Amici 25, ma Plasma 8003 ha partecipato a X Factor e già una carriera avviata. Infatti ha lavorato con Alfa e Olly. Lo sapevi?

Amici 25, la carriera di Plasma 8003

Le curiosità sugli allievi di Amici 25 fioccano di minuti in minuto. Dopo avervi già parlato di Michelle Cavallaro, di Maria Rosaria Dalmonte, Michele Ballo e del loro passato in altre trasmissioni, ora è la volta di Plasma 8003.

All’anagrafe Antonio Silvestri, è nato a Genova e non è del tutto sconosciuto come si potrebbe pensare. Anzi, tutt’altro! Prima di prendere parte a questa nuova edizione di Amici 25, dove lo abbiamo già visto?

Dopo aver superato le prime selezioni, Plasma si era presentato ai bootcamp di X Factor, pronto a mettersi in gioco davanti a Paola Iezzi. Per l’occasione aveva scelto un remix del brano Sad del rapper americano XXXTentacion, ma la performance non aveva convinto la giudice, che ha deciso di non farlo proseguire. Nonostante l’eliminazione, il giovane artista aveva reagito con determinazione, dicendo: “Un giorno per starci male e poi torno a lavorare”. Ed è proprio con questo spirito che Plasma è ora pronto a rimettersi in gioco, questa volta nella scuola di Amici 25.

La passione di Plasma per il rap, però, non nasce certo con i talent. Il suo primo approccio al mondo discografico risale infatti al 2019, ben prima delle esperienze televisive. Tra i brani pubblicati, spicca la collaborazione con due nomi noti della scena urban italiana, Olly e Alfa, nel pezzo No Money, uscito sei anni fa. Un progetto nato probabilmente grazie a un legame condiviso: la città di origine, Genova.

Ora è arrivata l’opportunità di Amici 25.