Una famosa ex allieva di Amici, pare aver ritrovato l’amore. Dopo la fine della relazione con il fidanzato conosciuto nella scuola, la ballerina (piccolo spoiler) è tornata con il suo precedente fidanzato.

Amici, allieva ritrova l’amore e ritorna con il suo ex

Rosa Di Grazia la ricordate? Ha partecipato all’edizione 20 di Amici di Maria De Filippi. Oggi l’ex allieva del talent show è tornata a far parlare di sé. Ma questa volta non per una coreografia, bensì per una novità nella sua vita privata: la ballerina avrebbe ritrovato l’amore.

Dopo la chiacchierata relazione con il cantante Deddy, nata tra i banchi della scuola di Amici, Rosa Di Grazia sembra aver ritrovato la serenità accanto a Filippo, imprenditore di Santa Marinella e suo ex compagno nel 2021.

Una storia sembra essere quasi una seconda possibilità per entrambi. I due si erano lasciati dopo una relazione intensa, ma mai davvero dimenticata. Filippo in passato aveva dichiarato che tra lui e la ballerina di Amici c’era stato tanto amore e complicità e per lui rappresentava non solo una fidanzata, ma anche la sua migliore amica e collega di lavoro. Poi si sono persi, anche se certi legami restano forti e indissolubili.

Oggi, a distanza di quattro anni, Rosa di Amici e Filippo sembrano essersi ritrovati. I fan più attenti hanno notato segnali sui social, ma al momento i diretti interessati preferiscono vivere questa nuova fase con discrezione.

Durante la sua esperienza ad Amici 20, Rosa si era distinta per la grinta e la determinazione che l’avevano portata fino al Serale sotto la guida di Lorella Cuccarini, nonostante le frequenti critiche di Alessandra Celentano. Oltre alla danza, però, a conquistare il pubblico era stata anche la storia d’amore vissuta insieme al cantante Deddy.

Una relazione che, pur essendo finita, Rosa non ha mai rinnegato. Lei ha sempre dichiarato che prima di essere una coppia lei e Deddy erano due ragazzi che inseguivano i propri sogni ad Amici e fuori dal programma. Lui avrebbe lasciato un segno nella sua vita e non rinnegherà mai nulla a riguardo. È stato un sentimento forte e sentito.

Oggi Rosa di Amici continua a lavorare nel mondo dello spettacolo e a condividere il suo quotidiano sui social. Il suo percorso, fatto di sfide e nuovi inizi, dimostra come l’amore – anche quello che sembrava perduto – possa tornare quando meno te lo aspetti.