Sui social Martina Nasoni ha parlato per la prima volta dopo la delicata operazione al cuore, ringraziando non solo i medici ma anche chi le è stato accanto.

Le prime parole di Martina Nasoni dopo l’operazione al cuore

Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello e amatissima dal pubblico, è tornata a parlare per la prima volta dopo il delicato intervento al cuore a cui si è sottoposta nei giorni scorsi. Il trapianto è stato eseguito all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove Martina è stata ricoverata e assistita con grande professionalità.

Dopo giorni di silenzio e le parole dell’amica Guendalina Canessa e di sua madre, Martina Nasoni è intervenuta. Ha pubblicato un post commovente sui social: “In questi giorni sto toccando con mano la fragilità e la forza. Voglio ringraziare tutta l’equipe di medici che ha guidato questo viaggio con competenza e cuore”, ha scritto.

Nel suo lungo post, Martina Nasoni ha voluto esprimere un pensiero speciale per tutti coloro che si sono presi cura di lei in ospedale. “Io a tutti voi devo la mia rinascita. Grazie a chi mi ha scritto, pregato e pensato. Il vostro bene mi sta tenendo stretta in questi momenti così ancora difficili da superare”, ha detto.

Ma le parole più intense sono rivolte a chi le ha donato il cuore: “Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore. Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me. Il tuo addio è diventato il mio inizio”, ha scritto con profonda gratitudine. “Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura e rispetto… farò spazio alla bellezza, per due. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi”.

Martina Nasoni ha poi voluto sottolineare l’importanza della donazione degli organi, definendola “il gesto più alto, il più puro, il più generoso che un essere umano possa compiere”. Al momento ha scelto di non tornare attivamente sui social: “Il percorso è ancora lungo, ma voi tutti, sappiate, che state illuminando il mio cammino. Vi ringrazio e vi abbraccio immensamente”, ha concluso.

Le parole di Martina Nasoni – Instagram

Da tutta la redazione di Novella2000.it e Novella 2000, i nostri più sinceri auguri di una pronta e piena guarigione a Martina.