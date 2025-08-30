Vincitrice molto amata di Amici ha fatto sapere mediante i suoi social di essere diventata mamma per la prima volta.

Amici, storica vincitrice è diventata mamma!

Tra chi si prende una pausa dai social tra gli ex allievi e chi sembra invece aver ritrovato l’amore, ecco un’altra notizia. Stavolta la più bella che ci sia! Ricordate Deborah Iurato? La storica vincitrice della tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è diventata mamma per la prima volta.

L’annuncio, emozionante e pieno di gioia, è arrivato direttamente dalla cantante attraverso il suo profilo Instagram, dove ha scritto: “È arrivato il nostro piccolo! Salvatore (per gli amici Totò)”, si legge dal profilo dell’ex cantante di Amici.

Con queste parole, Deborah Iurato (legata al musicista Placido Salamone) ha dato il benvenuto al suo primogenito, un momento che segna una nuova tappa nella sua vita privata, dopo anni di lavoro e impegni musicali. La cantante, che ha conquistato il pubblico con la sua voce potente e la sua personalità sempre solare, è ora pronta a vivere la maternità e godersi nel migliore dei modi questo momento.

Deborah Iurato, come detto, è stata una delle protagoniste della tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha trionfato conquistando il primo posto. Nel corso degli anni, la cantante non ha mai smesso di fare musica e di regalarci emozioni con la sua voce. Negli ultimi tempi l’abbiamo vista anche a Tale e Quale Show, dove ha preso parte a uno speciale dedicato a Sanremo, dopo aver partecipato come concorrente nel 2016 e successivamente nel torneo dei campioni.

La nascita di Salvatore rappresenta un momento speciale non solo per Deborah, ma anche per i suoi fan, che in questi anni l’hanno seguita sempre con grande affetto. Con l’arrivo del piccolo Totò, la cantante sembra pronta a vivere una nuova fase della sua vita, con il cuore pieno di amore.

Congratulazioni da parte di tutta la redazione a Deborah Iurato e alla sua famiglia per questa nuova, bellissima avventura!