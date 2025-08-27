Pubblicamente Chiara Ferragni nella giornata di oggi ha festeggiato il compleanno di Giovanni Tronchetti Provera con una storia Instagram. Il gesto non è sfuggito ai più attenti….

Chiara Ferragni festeggia il compleanno di Tronchetti Provera

Dopo settimane di speculazioni e voci, la conferma è arrivata: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno insieme. Una rivelazione che ha fatto discutere, soprattutto per la tempistica, avvenuta in un momento già molto chiacchierato della vita della celebre imprenditrice digitale.

Ora, però, Chiara Ferragni ha fatto un altro passo in avanti e ha deciso di celebrare pubblicamente il compleanno del suo nuovo compagno. Nessuna nuova foto, ma comunque una mossa che ha lasciato il segno.

Il gesto, seppur semplice, ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e degli esperti di cronaca rosa. Come riportato da Gabriele Parpiglia, è stata proprio una Instagram story a svelare il dettaglio che non ha potuto che attirare il mondo del gossip. Nell’immagine condivisa da Chiara Ferragni si intravede una tortina al cioccolato con candeline blu, un gesto affettuoso e simbolico che non ha bisogno di tag o nomi per far intuire di chi si tratti.

Storia Instagram Chiara Ferragni

Il dettaglio ha rapidamente fatto il giro del web e ovviamente ha fatto chiacchierare i fan e non. Per molti, si tratta della prima vera dedica pubblica nei confronti di Tronchetti Provera da parte dell’influencer. Dopo aver confermato la relazione, questo gesto rappresenta un’ulteriore apertura verso una condivisione più trasparente della loro storia. Anche se entrambi sembrano molto riservati, specialmente l’imprenditore, lontano dal mondo dei social a differenza della sua compagna.

La foto pubblicata su Instagram sembra volere segnare, ancora una volta, una nuova fase per Chiara Ferragni, che – dopo mesi turbolenti dal punto di vista privato e mediatico – sembra essere intenzionata a pagina con discrezione, ma senza più nascondersi.

Auguri di buon compleanno a Giovanni Tronchetti Provera!