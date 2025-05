Siete curiosi di scoprire chi sono le Remember Monday? Andiamo a fare la conoscenza del trio musicale, che quest’anno rappresenta il Regno Unito all’ Eurovision 2025 con la canzone What the Hell Just Happened?

Chi sono le Remember Monday

Nome e Cognome: Lauren Byrne, Holly-Anne Hull e Charlotte Steele

Nome d’arte: Remember Monday

Data di nascita: Lauren è nata il 16 aprile 1995, Holly-Anne è nata il 17 ottobre 1994

Luogo di Nascita: Holly-Anne è nata a Camberley, Charlotte è nata a Londra

Età: Lauren 30 anni, Holly-Anne 30 anni

Segno zodiacale: Lauren Ariete, Holly-Anne Bilancia

Professione: cantanti, attrice e performer

Profilo Instagram: laurenbyrne95; hollyannehull; charlottesteele08; remembermonday_

Remember Monday età, membri band e biografia

Andiamo a fare meglio la conoscenza delle Remember Monday. Il trio musicale che rappresenta il Regno Unito all’Eurovision 2025 è formato da Lauren Byrne, Holly-Anne Hull e Charlotte Steele.

Sappiamo che Lauren è nata il 16 aprile 1995 e che la sua età è dunque di 30 anni. Holly-Anne è invece nata a Camberley il 17 ottobre 1994 e che anche lei ha 30 anni. Su Charlotte invece sappiamo solo che è nata a Londra.

Le tre artiste della band si sono conosciute nel 2013, durante il periodo di studi al Farnborough College of Technology. Solo nel 2018 però decidono di fondare un trio musicale.

Il nome d’arte della band Remember Monday deriva dal fatto che la maggior parte delle loro lezioni di musica si tenevano sempre di lunedì.

Vita privata

Siete curiosi di sapere di più sulla vita privata delle Remember Monday? Vediamo cosa sappiamo.

Stando alle poche informazioni trapelate, sembrerebbe che Lauren Byrne abbia un fidanzato, George Maddison.

Su Holly-Anne Hull e Charlotte Steele non abbiamo informazioni e non sappiamo se abbiano un fidanzato o dei figli.

Dove seguire le Remember Monday: Instagram e social

Se vi state chiedendo dove poter seguire le Remember Monday, adesso ve lo sveliamo noi.

La band rappresentante del Regno Unito all’Eurovision 2025 ha naturalmente un profilo Instagram attivo.

Le cantante hanno tuttavia anche delle pagine personali, che tengono costantemente aggiornate.

Carriera

Dopo essersi unite nel 2018, le Remember Monday hanno dato ufficialmente il via alla loro carriera. Prima di andare a vedere il percorso artistico della band però vediamo un elenco delle canzoni e degli album del gruppo.

Album e canzoni

Ecco alcune delle canzoni delle Remember Monday:

Let Down, Laugh About It, Hand in My Pocket, Show Face, Brown Eyed Girl, What the Girls Bathroom Is For, Famous, What the Hell Just Happened?

Questi invece gli album rilasciati dalla band:

Hysterical Women, Crazy Anyway.

Programmi Tv

La band ha partecipato anche a diversi programmi tv, tra cui The Voice Uk e l’Eurovision 2025.

The Voice UK

Nel 2019 le Remember Monday partecipano all’ottava edizione di The Voice UK. Durante le Audizione conquistano l’approvazione dei giudici ed entrano a far parte del team di Jennifer Hudson.

Nel 2023 pubblicano l’EP di debutto Hysterical Women, seguito dal secondo EP Crazy Anyway, rilasciato l’anno seguente.

Nel marzo del 2025 vengono scelte per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest.

Remember Monday a Eurovision 2025

Quest’anno a rappresentare il Regno Unito all’Eurovision 2025 ci sono le Remember Monday. Il trio presenta così la canzone What The Hell Just Happened? e il brano ha già conquistato il pubblico.

Si tratta di un pezzo con sonorità country pop e power pop ed è stato scritto e composta dal trio stesso.

Canzone e testo

Come annunciato, le Remember Monday rappresentano il Regno Unito con la canzone What The Hell Just Happened?

Andiamo dunque a scoprire un estratto del testo:

“Look at me now,

I’m like usually keep it clean,

Beauty sleep,

Sip my tea.

What the hell just happened?

What the hell just happened?

Went up on the roof,

Jumped into the pool,

You should do it too too too too,

What the hell just happened?

No clue but I liked it”

I concorrenti di Eurovision 2025

Volete sapere chi sono i concorrenti dell’Eurovision 2025? Scopriamolo. Questi gli artisti che si esibiranno nel corso della prima semifinale, in onda martedì 13 maggio:

VÆB – RÓA; Justyna Steczkowska – GAJA; Klemen – Quanto tempo ci resta; Tommy Cash – Espresso Macchiato; Melody – ESA DIVA; Ziferblat – Bird of Pray; KAJ – Bara Bada Bastu; NAPA – Deslocado; Kyle Alessandro – Lighter; Red Sebastian – Strobe Lights; Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro; Mamagama – Run With U; Gabry Ponte – Tutta L’Italia; Shkodra Elektronike – Zjerm; Claude – C’est La Vie; Marko Bošnjak – Poison Cake; Zoë Më – Voyage; Theo Evan – Shh.

Nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision 2025, in onda giovedì 15 maggio, saliranno invece sul palco:

Go-Jo – Milkshake Man; Nina Žižić – Dobrodošli”; EMMY – Laika Party; Tautumeitas – Bur Man Laimi; PARG – SURVIVOR; JJ– Wasted Love; Remember Monday – What The Hell Just Happened?; Klavdia – Asteromáta; Katarsis – Tavo Akys; Miriana Conte – SERVING; Mariam Shengelia – Libertà; Louane – maman; Sissal – Allucinazione; ADONXS – Kiss Kiss Goodbye; Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son; Yuval Raphael – New Day Will Rise; Abor & Tynna – Baller; Princ – Mila; Erika Vikman – ICH KOMME.

Il percorso delle Remember Monday a Eurovision 2025

La prima esibizione delle Remember Monday all’Eurovision 2025 avviene nel corso della seconda semifinale della kermesse, in onda giovedì 15 maggio. Il trio tuttavia ha già avuto l’accesso in finale e sabato 17 scopriremo se saranno loro a vincere.

(IN AGGIORNAMENTO)