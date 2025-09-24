Ora è ufficiale, rivedremo Amadeus alla conduzione su Canale 5 per un evento molto speciale: ecco dove e quando.

Amadeus torna su Canale 5

Appena due giorni fa abbiamo parlato di Amadeus e del suo futuro televisivo. Dagospia ha svelato infatti che il conduttore avrebbe fatto ritorno a Mediaset, su Canale 5, come ospite speciale di This Is Me in occasione della serata dedicata a Lorella Cuccarini. Ma non è finita qui.

Questo perché nella giornata di oggi è stato annunciato in conferenza stampa che Amadeus sarà alla conduzione dell’evento benefico “Una, nessuna, centomila”. La serata andrà prossimamente in onda su Canale 5. Quindi ci sarà la possibilità di vedere il presentatore a Mediaset per un altro evento speciale.

Non è chiaro se questi sono o meno dei segnali su un suo ipotetico ritorno alla rete, ma sta di fatto che questo almeno sembra momentaneamente allontanarlo da un futuro in Rai. Poi mai dire mai!

Intanto, come detto, Amadeus per ora sarà eccezionalmente conduttore di un evento in onda su Canale 5. Ricordiamo infatti che attualmente è legato da un contratto con Discovery. Quello che succederà, dunque, è ancora tutto da definire.

Gli artisti sul palco di Una, nessuna, centomila

Sarà un cast molto ricco quello della serata di benficenza “Una, nessuna, centomila”, che vedrà Amadeus alla conduzione. Ma chi sono tutti i protagonisti dell’atteso concerto in Piazza del Plebiscito domani 25 settembre 2025?

Ecco la lista completa dei cantanti nel dettaglio: Anna Foglietta, Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta e Fiorella Mannoia.

Poi ancora in elenco troviamo: Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain e Veronica Gentili.

Gli artisti in questione, che si susseguiranno sul palco, si esibiranno singolarmente, ma saranno realizzati anche dei duetti speciali.