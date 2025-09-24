Dopo la ‘cacciata’ da Uomini e Donne un ex protagonista di Temptation Island ha attaccato Rosario Guglielmi. Ecco chi è e cosa ha detto.

Uomini e Donne, ex di Temptation Island contro Rosario

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha clamorosamente “detronizzato” Rosario dal trono, prima ancora che potesse sedersi sulla poltrona rossa. Il motivo? L’intervento della sua ex, Lucia Ilardo, che ha svelato un retroscena. Solo tre giorni prima della registrazione, i due avevano avuto un incontro intimo.

Questa rivelazione ha scatenato una reazione a catena, portando anche Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island, a esprimere il suo disappunto nei confronti di Rosario.

Lino, sfruttando l’occasione, ha criticato apertamente l’immagine costruita del mancato tronista di Uomini e Donne, che fino a quel momento era stato visto dal pubblico come il “ragazzo perfetto” e un po’ come il principe azzurro. Attraverso un post sui social, Lino ha scritto:

“A volte basta una sola parola detta al momento giusto per cambiare la percezione di una persona. Se quella ragazza non avesse avuto il coraggio di parlare, qualcuno sarebbe passato come il ‘ragazzo perfetto’, un principe azzurro senza macchia. In realtà, dietro le luci e le telecamere, è emersa una verità diversa.”

Secondo Lino, la televisione non sempre restituisce la verità, e ciò che appare perfetto sotto i riflettori spesso poi in realtà è totalmente l’opposto: “Non fermatevi mai a ciò che vi viene mostrato in televisione. Non lasciatevi incantare da comportamenti costruiti ad arte, da atteggiamenti da ‘finti buonisti’, da quelle maschere da ‘bravi ragazzi’ che in realtà crollano al primo soffio di verità.”

Per Lino, il comportamento di Rosario a Uomini e Donne sarebbe una chiara dimostrazione di come la finzione possa prevalere sulla sincerità. “Spesso dietro la facciata scintillante c’è chi, pur di apparire, è disposto a svendere anche la propria dignità. È vergognoso pensare che la finzione prevalga sulla sincerità.” Poi ha concluso: “Amiche mie, con ciò volevo dirvi… imparate ad apprezzare i puri, quelli che quando li vedi dici sì è vero sarà pure stronzo… MA È SINCERO!!”.

Storia Instagram Lino Giuliano contro Rosario a Uomini e Donne

Le parole di Lino hanno fatto discutere i fan sui social di Uomini e Donne e Temptation Island. Molti hanno sostenuto la sua posizione, mentre altri hanno difeso Rosario.