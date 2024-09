Questo pomeriggio Helena Prestes, in giardino con altri inquilini del Grande Fratello, si è lasciata andare a una confessione hot e per tale ragione la regia ha cambiato subito inquadratura.

La confessione hot di Helena Prestes

Helena Prestes è una nuova concorrente del Grande Fratello e ha fatto il suo ingresso ieri sera insieme ad altri volti conosciuti e non. Tra questi possiamo citare anche Maria Vittoria, la quale si è fatta subito notare perché ha pianto dopo neanche 24 ore passate dentro la casa più spiata d’Italia. E proprio perché le telecamere sono in ogni dove al pubblico non sfugge mai nulla.

Ecco perché Helena è stata beccata mentre ha fatto una confessione hot ad alcuni membri del cast. Qui sotto possiamo vederla mentre si trova in giardino insieme a Luca Giglioli, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. A un certo punto le viene fatta la domanda “cosa porteresti su un’isola deserta” e con un po’ di imbarazzo ha detto: “Temo possa essere frainteso, un di*do, una banana“.

Cosa porteresti su un isola deserta?



Helena: “Un dildo”



E SUBITO CENSURANO 😂✈️✈️ #grandefratello

pic.twitter.com/4oLQPxYTRX — Christina🌊🪷🪽 (@witcher____97) September 20, 2024

Possiamo comunque dire che Helena Preste è in buona compagnia quando si tratta di rivelazioni a ‘luci rosse‘. Ricordiamo infatti che Luca Giglioli ha affermato di poter fare l’amore per addirittura sei ore di fila. Senza parlare di Lorenzo Spolverato, il quale ha ammesso di non poter sopportare l’uso delle mutande: “Non le ho mai messe“.

Ad ogni modo, dopo le parole di Helena la regia ha deciso di censurare e cambiare l’inquadratura. Ma non prima che si potesse sentire la Prestes ammettere di non avere bisogno di quell’oggetto da anni e la Marzocchi affermare: “Io non ne ho mai comprato uno“.

Sicuramente un momento divertente che ha fatto il giro del web. E se pensate che sia finita qui non temete perché di certo vedremo molte altre conversazioni piccanti nel tempo.