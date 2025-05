Secondo le voci di corridoio emerse in rete, in Honduras sarebbe già nata la prima coppia de L’isola dei Famosi

È trascorsa una settimana dalla partenza de L’Isola dei Famosi ma stando alle ultime voci di corridoio emerse in rete, in Honduras sarebbe già nata la prima coppia.

Cosa starebbe accadendo a L’Isola dei Famosi

Sono trascorsi 8 giorni dalla partenza ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e quest’anno il reality show promette grandi emozioni. Alla conduzione della trasmissione, come sappiamo, c’è Veronica Gentili, che per la prima volta si sta mettendo alla prova con questa esperienza. Ad affiancare la giornalista ci sono due nomi amatissimi dal grande pubblico. Parliamo di Simona Ventura, nel ruolo di opinionista, e di Pierpaolo Pretelli, nelle vesti di inviato dall’Honduras.

Nonostante siano trascorsi soltanto una manciata di giorni dall’inizio del gioco, pare che in Honduras le tensioni siano alle stelle e tra i naufraghi si sono innescate già diverse dinamiche. Alcuni dei concorrenti sono stati infatti puniti per aver violato il regolamento, dopo aver acceso il fuoco con un accendino. Ma non è finita qui. Oggi infatti è emerso un nuovo retroscena, che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Deianira Marzano, sembrerebbe che in Honduras sia nata la prima coppia. Secondo l’esperta di gossip, due dei naufraghi de L’Isola dei Famosi si sarebbero avvicinati negli ultimi giorni e sembrerebbe che tra loro sia scattata la scintilla. Attualmente però non sappiamo chi sarebbero i protagonisti di questo pettegolezzo, che tuttavia ha già attirato l’attenzione.

Non è escluso che nel corso della prossima puntata, che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 21 maggio, la questione venga approfondita e che ci siano ulteriori aggiornamenti su questa voce di corridoio. Nel mentre i concorrenti continuano ad adattarsi alla dura vita in Honduras e di certo anche nelle prossime settimane ne vedremo di belle.