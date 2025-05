Tirata in ballo nel gossip su Iago Garcia e Amanda Lecciso da alcuni utenti social dopo un commento mal interpretato, Stefania Orlando è stata costretta a intervenire.

Stefania Orlando tirata in ballo nel gossip

È bastato un tweet per accendere il gossip e scatenare una lunga catena di commenti e interpretazioni, a cui Stefania Orlando è stata ‘costretta’ a rispondere. Tutto è partito da un post della giornalista Grazia Sambruna, che su X (ex Twitter) ha scritto parole sibilline su una coppia:

“C’è questa coppia sulla bocca di tutti che per me è proprio fake – e purtroppo non ho torto. Ma non mi va di dire di chi si tratta per non rovinare la ‘favola’ a nessunə. Alla fine, non fanno nulla di male, solo pubblicità a se stessi. Ne abbiamo viste tante, nel tempo. Pazienza”.

C’è chi ha pensato (anche se il post è molto vago) che il commento fosse riferito a Iago Garcia e Amanda Lecciso, che si sono avvicinati e poi fidanzati dopo la recente edizione del Grande Fratello. Il loro legame ha diviso il pubblico: da un lato i fan entusiasti della coppia, dall’altro chi solleva dubbi sulla spontaneità della relazione.

Tra le risposte al post della Sambruna, è spuntato un “Ho capito” firmato Stefania Orlando coinvolta, almeno inizialmente, in un intenso legame con Garcia durante il programma. Quel commento, seppur apparentemente innocuo, è bastato per accendere il sospetto di una frecciatina. Ma ben presto si è capito che non si trattava di questo.

La stessa giornalista ha poi chiarito: “Stefania e Iago hanno lasciato perdere, per validi motivi reciproci, già quando stavano nella casa. C’era stata solo un’attrazione iniziale, mai concretizzata. Stimo molto Stefania Orlando”.

Infine è intervenuta proprio Stefania Orlando, con un tono ironico ma deciso, con l’obiettivo di spegnere le inutili polemiche:

“Per fugare ogni dubbio ne approfitto per sottolineare, come ho già detto più volte, che sono molto felice per Amanda e Iago, coppia super top. Da un ‘ho capito’ qualcuno non ha capito, come d’altronde io! Capito?”

Con questo intervento, la conduttrice ha provato a chiarire la sua posizione una volta per tutto e, soprattutto, allontanare qualsiasi malinteso. Tra supposizioni, interpretazioni e reazioni social, resta il fatto che Amanda e Iago sembrano proseguire la loro storia con serenità, mentre il web (come spesso accade), continua a cercare secondi fini anche dove non ci sono.