1 Amedeo Goria rompe il soffitto

Uno dei concorrenti più seguiti del Grande Fratello Vip 6 è certamente Amedeo Goria. In queste settimane infatti il noto giornalista è finito spesso al centro dell’attenzione per questioni che non sono passate inosservate. Tuttavia in diretta con Alfonso Signorini chiarezza è stata fatta e Amedeo ha continuato a godersi il suo percorso. All’interno della casa l’ex marito di Maria Teresa Ruta ha stretto belle amicizie e proprio qualche giorno fa la conduttrice ha fatto una bellissima sorpresa a Goria. In queste ore nel mentre sui social sta facendo il giro di un simpatico video di Amedeo. Il giornalista infatti mentre cercava di scacciare un insetto ha distrutto parte del soffitto della casa del Grande Fratello Vip 6. Il filmato naturalmente ha fatto divertire gli utenti e il momento non è passato inosservato.

Non lui che spacca la casa per mandare via un insetto 💀 #gfvip pic.twitter.com/1NaMoiiroL — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 12, 2021

Come sappiamo intanto in questi giorni Amedeo Goria è finito al centro dell’attenzione mediatica anche per via della presunta gravidanza della sua fidanzata Vera Miales. Come è noto infatti si è a lungo parlato della questione e nel corso dell’ultima diretta i due hanno avuto modo di avere un faccia a faccia, dove finalmente è stata fatta chiarezza. Una volta in casa infatti Vera ha smentito di essere incinta, e in merito ha affermato:

“I conti non li sai fare proprio. Fuori sto combattendo una guerra sola e tu ancora continui a non fidarti di me e mettere ancora tutto in dubbio. Non è giusto. E come vedi non sono incinta, stai tranquillo. Perché come l’hai detto tu che il nome si decide in due, anche un figlio si decide in due”.

Nel mentre alcune ore fa è arrivata anche la reazione di Guenda Goria, figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta, che ha commentato i gossip in merito alla presunta gravidanza di Vera Miales. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.