Eliminato sesta puntata Amici 20

Siamo arrivati alla sesta puntata del Serale di Amici 20 e gli allievi rimasti in gara sono nove, tre per ogni squadra: 5 cantanti e 4 ballerini. Come è successo nelle scorse due puntate, anche questa volta l’eliminato è stato solo uno, scelto nel ballottaggio tra gli eliminati eliminati provvisori di ogni manche.

Cosa è successo quindi in questa nuova puntata del talent show di Maria De Filippi? Sorteggiata per l’inizio della gara la squadra formata da Arisa e Lorella Cuccarini, ha sfidato quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Per la prima manche ha perso proprio la sqaudra sorteggiata e l’eliminato provvisorio è stato Raffaele. Si è passati così alla seconda manche in cui i vincenti hanno sfidato il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Gli intoccabili hanno perso ed è andato all’eliminazione finale il ballerino Samuele.

Per la terza manche il team Zerbi-Celentano ha sfidato ancora una volta quello Arisa-Cuccarini, ma hanno perso e al ballottaggio è andato Deddy. Arrivati così alla parte finale della sesta puntata di Amici 20, i tre nominati si sono quindi esibiti. E subito è stato salvato Samuele della squadra Pettinelli-Peparini. A questo punto sono rimasti in sfida i due cantanti, Deddy e Raffaele, che si sono cimentati in due esibizioni a testa.

Maria De Filippi ha quindi mandato tutti i ragazzi in casetta in attesa dell’annuncio dell’eliminato definitivo che è stato Raffaele. La squadra Arisa-Cuccarini è dunque rimasta con soli due allievi (un cantante e un ballerino), mentre le altre due ne hanno ancora tre a testa.

Potete rivedere la puntata sul sito Witty TV.

Novella 2000 © riproduzione riservata.