1 Il presunto eliminato di Amici 20

Solo qualche ora si è svolta la registrazione della quinta puntata del Serale di Amici 20. Anche stavolta in studio non sono mancati grandi colpi di scena, e naturalmente un altro concorrente è stato eliminato, a poche settimane dalla finale. Anche questa settimana, come accaduto per la quarta puntata, soltanto un allievo ha dovuto lasciare la scuola di Maria De Filippi. Ma cosa è accaduto e chi è finito al ballottaggio finale? Scopriamolo insieme. Come ci svela il portale Quello Che Tutti Vogliono Sapere, a vincere le prime due manche è stata la quadra di Alessandra Celentano e di Rudy Zerbi. A quel punto a finire al ballottaggio sono stati dapprima Tancredi e in seguito Martina.

La terza manche è stata invece vinta dal team di Anna Pettinelli e di Veronica Peparini e così a rischiare l’eliminazione insieme al cantante e alla ballerina è stato Deddy. I tre concorrenti della scuola si sono così nuovamente esibiti difronte ai giudici, che hanno così deciso di salvare immediatamente Tancredi. A rischiare l’eliminazione sono così stati Deddy e Martina, tuttavia come al solito i due allievi hanno scoperto il loro destino solo una volta tornati in casetta.

Tuttavia come sta accadendo ogni settimana, alcune fonti sul web, sempre come riporta il portale Quello Che Tutti Vogliono Sapere, hanno riportato il nome dell’eliminato della quinta puntata del Serale di Amici 20. Stando a quanto si legge, pare che a lasciare la scuola sia stata proprio Martina Miliddi, che sarebbe stata avvistata mentre lasciva la scuola.

Che dunque sia stata proprio la ballerina a dire addio al talent? Lo scopriremo con assoluta certezza solo domani sera. Nel mentre qualche ora fa un ex allievo del programma si è apertamente schierato dalla parte di un cantante. Rivediamo cosa è accaduto.