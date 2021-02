Chi è Samuele Barbetta di Amici 20? età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Samuele Barbetta, ballerino di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Samuele Barbetta

Samuele Barbetta età e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Samuele Barbetta.

Il giovane ballerino di Amici 20 nasce nel 2997 a Padova, e la sua età è dunque di 23 anni. Non sappiamo tuttavia la data esatta.

La sua altezza è pari a 178 cm, mentre sul suo peso non abbiamo informazioni.

Ma vediamo quello che c’è da sapere sulla vita privata di Samuele.

Vita privata

Della vita privata di Samuele Barbetta non sappiamo molto, a parte il fatto che la sua passione più grande è la danza.

Samuele inizia infatti a ballare all’età di 12 anni, avvicinandosi al mondo dell’hip-hop. Ha iniziato così a studiare, e nel corso degli anni ha partecipato a numerosi concorsi nazionali. Per di più è anche un insegnante di danza hip-hop.

Non sappiamo se Samuele Barbetta abbia una fidanzata.

Scopriamo ora dove poterlo seguire sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire Samuele di Amici 20: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove poter seguire Samuele Barbetta sui social, e in particolar modo su Instagram.

Il giovane ballerino di Amici 20 ha naturalmente un profilo attivo, che vanta già quasi 9 mila follower.

Proprio su Instagram Samuele condivide con i suoi seguaci tutti i momenti più belli della sua vita privata. In particolare Barbetta sul social esprime la sua passione per la danza e per l’arte in generale. Ama infatti i fumetti, il cinema e anche la recitazione.

Ma scopriamo di più sulla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Samuele Barbetta a Amici 20

È iniziato sabato 14 novembre 2020 Amici 20! La nuova edizione del talent show era attesissima e senza dubbio nelle prossime settimane non mancheranno grandi emozioni. Quest’anno infatti il programma festeggia il suo ventennale! Proprio nel corso della prima puntata abbiamo fatto la conoscenza della nuova classe e tra gli allievi c’è anche Samuele Barbetta. Il ballerino ha immediatamente colpito il pubblico per la sua sensibilità e per la sua estrema educazione.

Nel corso della puntata Samuele si è anche esibito, portando un pezzo coreografato da lui stesso. Tuttavia a bloccare la sua performance è stata Alessandra Celentano, che ha dunque fatto intendere di non volergli concedere un banco all’interno della scuola.

Subito dopo però Veronica Peparini ha rialzato la leva, permettendo a Samuele Barbetta di terminare la sua esibizione. Proprio l’insegnante ha voluto appoggiare il ballerino, concedendogli un posto all’interno del programma.

Ma scopriamo adesso chi sono gli altri concorrenti che quest’anno parteciperanno ad Amici 20.

I concorrenti di Amici 20

Oltre a Samuele Barbetta a partecipare ad Amici 20 ci sono altri 14 concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Samuele Barbetta ad Amici 20.

Il percorso di Samuele Barbetta ad Amici 20

Il percorso di Samuele Barbetta nella scuola di Amici 20 inizia ufficialmente sabato 14 novembre 2020. Il giovane ballerino ha già iniziato a frequentare le lezioni con Veronica Peparini, e grazie al suo aiuto migliorerà sempre di più.

Ma cosa accadrà per lui nelle prossime settimane? Samuele riuscirà a tenersi stretto il suo banco? Non resta che attendere per scoprirlo.

Maria De Filippi ha dato un “compito” a Samuele. Si tratta di coreografie eseguite e studiate da lui senza l’aiuto dei professionisti. L’esito, come vedremo nella puntata del 9 gennaio 2021, è molto positivo tanto che anche la Celentano lo reputa un ragazzo meritevole e dalle grandi doti.

