1 Deddy ad Amici 20

Manca ormai sempre meno alla finale di Amici 20, e tutto inizia ad essere pronto per l’ultima puntata di questa lunga edizione del talent show. Solo tra pochi giorni andrà in onda su Canale 5 la semifinale del programma e nel corso della serata scopriremo chi potrà proseguire il suo percorso e chi invece dovrà lasciare la scuola ad un passo dal traguardo. Come sappiamo attualmente sono in 7 gli allievi ancora in gara: Aka7even, Giulia, Alessandro, Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Serena, ma non tutti avranno modo di arrivare in finale. Nel mentre in queste ore a scagliarsi contro uno dei cantanti è stato un ex professionista della scuola. Parliamo di Fabrizio Prolli, che come sappiamo è l’ex marito di Veronica Peparini. Il coreografo, come riporta Caffeina Magazine, ha detto la sua proprio su Deddy, affermando:

“Deddy? Sottotono. Unica canzone up tempo è Zero Passi, poi canta solo lagne. Lo vogliono far passare come un Ultimo 2.0 ma a me proprio non dice nulla”.

Ma non solo. Prolli ha anche commentato l’eliminazione di Samuele Barbetta, allievo della sua ex moglie Veronica, che come sappiamo ha lasciato la scuola di Amici 20 nel corso della settima puntata. Queste le dichiarazioni dell’ex professionista:

“Lo dicevo già da due puntate che Samuele era arrivato al capolinea. Ha fatto niente di più di ciò che tutti si aspettavano. Eliminazione giusta”.

Nel mentre proprio Samuele subito dopo la sua eliminazione da Amici 20 ha parlato per la prima volta. Rileggiamo le sue parole.