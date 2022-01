Amici 20, nella scorsa edizione sono nate altre coppie “ma non le hanno mostrate”

1 Nella scuola di Amici 20 erano nate altre coppie

Nella giornata di ieri, mercoledì 26 gennaio, una delle ex allieve di Amici 20 ha fatto una diretta su Tik Tok raccontando alcuni aneddoti della sua edizione. Si tratta di Arianna, la cantante prima allieva di Rudy Zerbi e poi passata ad Arisa. Se vi ricordate lei è finita quasi ogni settimana in sfida, superandole quasi tutte, fino a quando non ha perso contro Elisabetta.

Come detto, nella diretta ha colto l’occasione per raccontare qualche curiosità riguardante l’edizione di Amici a cui ha partecipato fino a quando non è uscita. Non sono mancate situazioni divertenti. Come lei e Giulia Stabile che si nascondevano nello sgabuzzino (quello dei baci della ballerina con Sangiovanni) per mangiare la Nutella senza lasciare traccia. Ma ha fatto anche dichiarazioni un po’ gossippare.

Arianna ha rivelato che anche lei ha dato un bacio dentro la scuola di Amici 20, ma non ha detto chi fosse. Molti degli utenti pensano che sia successo con Deddy. Infatti era venuto fuori che a lei piacesse molto il cantante, quindi potrebbe esserci stato qualcosa. Poi sappiamo che lui ha fatto coppia con la ballerina Rosa Di Grazia, per poi lasciarsi una volta finito il programma.

Ma non finisce qui, perché l’ex allieva ha anche rivelato che in realtà sono nate altre coppie all’interno della scuola che però non sono mai state mostrate. Noi abbiamo conosciuto quella formata da Sangiovanni e Giulia Stabile (che stanno ancora insieme), quella di Deddy e Rosa (lasciati dopo la fine del talent) e quella di Aka7even e Martina (fatta di grandi tensioni e si sono lasciati dentro la scuola, poi lei si è messa con Raffaele).

Chi siano queste coppie non lo sappiamo. Forse non le hanno mostrate perché sono durate pochissimo, magari solo un bacio o un semplice flirt. Possiamo fare delle supposizioni in base ad altri rumor e dichiarazioni passate. Ad esempio, da un vecchio video di Enula riguardante le vacanze di Natale, abbiamo visto che Rosa e Riccardo (ballerino eliminato da Alessandro) si erano baciati allo scattare della mezzanotte. Secondo voi, chi possono essere queste altre coppie mai mostrate?

