Le percentuali del televoto nella finale di Amici 20

Sabato 15 maggio 2021 ha avuto termine la ventesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Dopo un lungo percorso durato mesi e mesi, finalmente, abbiamo potuto assistere alla proclamazione del vincitore assoluto. Stiamo parlando della giovanissima ballerina Giulia Stabile. Scopriamo, adesso, le percentuali del televoto per quanto riguarda la finale di Amici 20. Partiamo, quindi, dalla sfida tra i cantanti, la quale ha visto uscire trionfante Sangiovanni.

Stando all’immagine che vi riportiamo anche qui sotto, presa dal sito di WittyTV, infatti, Il performer ha ricevuto il 39,6% di gradimento da casa e il 40,5% dalla giuria. Subito dopo, al secondo posto, invece, Aka7even con il 32,1% tramite votazione dal pubblico e 29,8% dai giurati. Infine, poi, Deddy ha guadagnato il 28,3% da una parte e il 29,7% dall’altra. Passando ai ballerini, invece, che erano soltanto due troviamo i seguenti risultati. Giulia si è classificata prima con il 62,2% di voti da casa e il 54,3% dalla giuria. Alessandro Cavallo, invece, è stato apprezzato con il 36,8% dai telespettatori e per il 45,7% dai giurati in studio.

Passiamo, quindi, alla finalissima che ha visto l’incontro e lo scontro tra i due fidanzatini per eccellenza di questa edizione. Ci riferiamo, ovviamente, a Giulia e Sangiovanni. Qui di seguito, perciò, possiamo vedere i risultati del televoto della fase finale di Amici 20. Quelli che hanno ufficialmente dato la possibilità alla ballerina di ottenere la coppa e il premio in gettoni d’oro. Giulia, come notiamo, ha portato a casa il 59,8% dei voti contro il 40,1% del cantante.

