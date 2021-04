1 Chi ha lasciato Amici 20?

Qualche ora fa si è svolta la registrazione della quarta puntata del Serale di Amici 20, e come sempre come ci svelano le anticipazioni non sono mancati colpi di scena e grandi emozioni. Per la prima volta dall’inizio di questa edizione, questa settimana c’è stata una sola eliminazione, e solo un allievo del talent ha dovuto così lasciare la scuola. Ma cosa è accaduto e chi ha dovuto interrompere il suo percorso? Rivediamo cosa è accaduto.

A perdere la prima manche, come riportano le anticipazioni, è stata la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, e a finire al ballottaggio per l’eliminazione, che stavolta non è diretta, è stato Aka7even. Successivamente ad aggiungersi al cantante sono stati Tancredi ed infine Enula. In studio i giudici come al solito hanno potuto salvare un solo concorrente e a quel punto la scelta è ricaduta su Aka7even, mentre gli altri due cantanti hanno scoperto il loro destino in casetta.

Ma cosa è accaduto e chi è stato eliminato durante la quarta puntata del Serale di Amici 20? In esclusiva a raccontare cosa è accaduto è stata la pagina Le Emily di quello che tutti vogliono sapere. Sul sito si legge che sia Enula che Tancredi, dopo la fine della registrazione, sono stati avvistati fuori dalla casetta, tuttavia sembrerebbe che entrambi siano usciti per motivi diversi. Mentre in un primo momento si pensava che l’eliminata potesse essere Enula, successivamente è stato ipotizzato che ad essere eliminato sia stato Tancredi, che è stato avvistato con delle borse con sé.

Cosa sarà accaduto dunque? Sarà davvero il cantante il nuovo eliminato del talent? Non resta che attendere domani sera per scoprirlo.