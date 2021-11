Amici 21, il web nota carinerie tra due allievi ma sono entrambi fidanzatissimi (VIDEO)

1 C’è del tenero tra Dario e Sissi?

Nel daytime di oggi di Amici 21, sul finale, il web ha notato qualcosa di particolare. Dopo aver vinto il premio Marlù e aver fatto una lezione di pianoforte, Christian è tornato in casetta tutto gasato, esternando la sua felicità agli altri ragazzi del talent.

Nel momento in cui è rientrato, il pubblico ha notato altri due ragazzi seduti sul divano e intenti a farsi delle coccole. Stiamo parlando di Dario e Sissi. Lui è l’allievo ballerino di Veronica Peparini, mentre lei la cantante di Lorella Cuccarini. In particolare vediamo lei appoggiata su un cuscino, ma distesa sulle gambe di lui. Mentre lui le accarezza il volto e i capelli.

Entrambi sono fidanzatissimi. Sono stati proprio loro a rivelarlo. Sissi lo ha detto all’inizio, poco dopo essere entrata nella scuola, che stava con un ragazzo che fa il musicista. Dario, invece, ha specificato più volte di essere innamorato e proprio la sua ultima coreografia, quella fatta di fronte alla Bernabini, era dedicata ad una ragazza importante per lui che era anche protagonista.

Nonostante questo, il web pensa che possa esserci del tenero tra la cantante e il ballerino. Anche perché, come ricordano altre situazioni, è già successo che chi fosse già fidanzato poi ad Amici abbia trovato un altro amore. Per citare i più recenti ci sono ad esempio Sangiovanni e Giulia, dove lui aveva una relazione con una ragazza quando è entrato nel programma. Mentre quest’anno ci sono Albe e Serena dove sappiamo con certezza che lui prima stava con un’altra ragazza. In ogni caso, noi pensiamo che siano carinerie fatte esclusivamente in amicizia, come spesso accade nel programma.

Intanto, se ve lo siete perso, oggi ai ragazzi di Amici 21 è stato fatto un indovinello senza però dirci la soluzione. E noi l’abbiamo trovata…