1 Cristiano Malgioglio giudice della puntata di domenica

Questo pomeriggio presso gli Studi Elios di Roma è stata registrata una nuova puntata di Amici 21, che vedremo su Canale 5 domenica 6 marzo 2022. L’appuntamento del pomeridiano ha visto la presenza di numerosi ospiti e tra essi anche Cristiano Malgioglio, attesissimo e acclamato dal pubblico.

Artista a tutto tondo, Cristiano Malgioglio è non solo uno dei personaggi televisivi più amati, ma ha anche una carriera importante come cantautore e paroliere. Negli anni è stato autore di tantissimi brani di grande successo della musica italiana, pensiamo per esempio a brani come L’importante è finire, cantata da Mina o Gelato al cioccolato, interpretata da Pupo. Adesso per il cantante è giunto il momento di svolgere il ruolo di giudice di Amici 21 per una puntata. Un compito per lui sicuramente non facile, dato il livello di talento dei ragazzi della scuola, in corsa per una maglia del Serale.

Stando a quanto si apprende da Amici News e dal sito Quello che tutti vogliono sapere, che ringraziamo per le notizie in tempo reale, Cristiano Malgioglio ha avuto modo di dare un suo parere a ogni allievo in corsa per il Serale di Amici 21. La gara si è basata sulle cover e lui ha confidato di provare grande stima nei confronti di Luigi Strangis. Non vi sveliamo dell’altro per non farvi spoiler (CLICCANDO QUI TROVERETE TUTTE LE ANTICIPAZIONI DEL CASO).

Oltre a Cristiano Malgioglio, segnaliamo che tra gli altri graditi ospiti di domenica 6 marzo vedremo anche Kledi Kadiu, giudice della gara di ballo, Beppe Vessicchio e Michele Bravi. Quest’ultimo è reduce dalla meravigliosa esperienza sanremese con il brano Inverno dei Fiori, che avrà modo di presentare ad Amici 21.

Le notizie su Amici 21, però, non sono finite qui. Questo perché sempre in queste ore sono emersi i primi rumor sulla giuria e gli ospiti del Serale. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme tutti i nomi…