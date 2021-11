1 Scontro ad Amici 21 per le pulizie

È tempo di pulizie nella casetta di Amici 21. Com’è ormai noto spetta agli allievi della scuola svolgere le mansioni domestiche attraverso dei turni ben prestabiliti che, ognuno di loro, deve rispettare. A rotazione quindi i ragazzi si danno il cambio per mantenere in ordine e il più pulito possibile l’appartamento che li ospita. Stando al daytime andato in onda quest’oggi a occuparsi del lavaggio dei pavimenti ci sarebbero dovuti essere LDA e Nicol. Ma è successo qualcosa che ha portato il cantante a scontrarsi con la ballerina Serena.

Partiamo per ordine. Alex ha detto a Nicol che in turno dovevano esserci lei e LDA, ma quest’ultimo si era messo a dormire: “Cosa c***o stai dicendo? Luca è andato a dormire senza fare i pavimenti? No, ora vado a svegliarlo!”. Così la giovane cantante si è diretta in stanza da letto, ma il collega sembrava non volerne proprio sapere, tanto che lei ha dovuto alzare la voce per farlo alzare: “Non si sveglia e io come una co*****na devo farlo sempre da sola”.

Controvoglia e infastidito tra uno sbuffo e l’altro il cantante di Amici 21 si è diretto nelle altre sale dove erano presenti tutti gli altri e seccato ha detto a Nicol di essere più delicata la prossima volta: “Non mi avete mai visto inc***to, ma ci sto per arrivare. La prossima volta puoi svegliarmi come una persona normale al posto di urlarmi?”. La ragazza gli ha risposto per le rime e tra i due c’è stata una discussione.

L’organizzazione e la pulizia della casetta spetta ai ragazzi che si dividono in turni e oggi pulire i pavimenti toccherebbe a LDA e Nicol ma… #Amici21 pic.twitter.com/tvcpdjzSNQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 19, 2021

Nel mentre LDA si è accorto che il giorno prima i suoi due compagni di Amici 21, Albe e Serena hanno saltato il loro turno. Ed è proprio questo che ha provocato lo scontro tra Luca e la ballerina. Ma scopriamo cosa è accaduto…