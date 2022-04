Un solo allievo eliminato nella quinta puntata del Serale di Amici 21

Nuovo appuntamento con Amici 21 e siamo arrivati alla quinta puntata del Serale. Questa volta però c’è una novità: non più due elementi, ma solo uno. Vediamo quindi chi è e cosa è successo nella puntata. Grazie alle anticipazioni sappiamo già chi è finito al ballottaggio finale, quindi se non volete SPOILER non continuate a leggere.

La puntata è iniziata con la squadra Pettinelli/Peparini che ha deciso di sfidare la Zerbi/Celentano. Dopo le tre sfide, la vittoria è andata a questi ultimi. E l’eliminato provvisorio è stato il ballerino Dario.

Passiamo alla seconda manche che ha visto scontrarsi la Zerbi/Celentano contro i Cuccarini/Todaro e hanno vinto i primi. Quindi l’eliminato provvisorio è stata Serena. Le due squadre si sono sfidate nuovamente nella terza manche, me questa volta sono stati gli altri a vincere e l’eliminato provvisorio è stata Carola.

Quindi un ballottaggio tutto di ballo per questa quinta puntata del Serale di Amici 21. Dopo una prima esibizione si è salvata Serena. Quindi sono finiti al ballottaggio finale Dario e Carola. Una volta esibiti in alcune coreografie, tutti gli allievi sito tornati in casetta ed è qui che hanno scoperto il verdetto dei giudici.

Potete rivedere la puntata sul sito di Witty TV.

(IN AGGIORNAMENTO)

