Le parole di Jessica Selassié su Barù

Jessica Selassié ha realizzato una diretta su Instagram per i suoi fan e fare un po’ di chiarezza per quanto riguarda il suo rapporto con Barù. Lei non ha mai nascosto di nutrire dell’interesse nei suoi riguardi, mentre l’esperto di food è sempre stato restio ad andare oltre, considerandola solo un’amica.

In queste settimane però è successo dell’altro. Alcune recenti dichiarazioni dell’ex gieffino a Verissimo, infatti, hanno fatto rimanere male la vincitrice del Grande Fratello Vip 6. Jessica Selassié ha deciso così di togliere il “segui” su Instagram. La scelta ha portato dei fan a chiedersi il perché e lei stessa ha voluto spiegarlo durante la live:

“Perché ho tolto il segui a Barù? Perché non sono d’accordo con le sue parole, non è stato un bel gesto il suo e gli ho tolto il segui. Non mi va di creare cose… perché non mi va. Ma non voglio parlare di lui perché questa è la mia diretta. Io adoro i Jerù, sono super ironici e spero non vadano a chiudere l’hashtag perché sono molto divertenti e ci tengo a precisare che io ho due fandom: #JessVip e #Jeru”, ha raccolto Blog Tivvù.

Ecco qui alcuni momenti della diretta Instagram di Jessica Selassié, dove parla di Barù e dei suoi fan. A proposito dei fan ha detto anche che spera vivamente non ci siamo discussioni o divergenze, perché tiene a tutti in egual misura…

quando ho più tempo pubblico parti salienti ma diciamo che lo so che volete sta parte #jeru pic.twitter.com/MpPZO0BjLE — 🥀 (@cantadaltavoce) April 16, 2022

Ecco altri video di Jessica Selassié raccolti dal web…

spero solo che dopo queste parole si plachi la shitstorm da cui lui è stato letteralmente investito.

Imparate a tacere.#jerù pic.twitter.com/SOSfIh58nM — A Onor del vero 2 (@onordelvero2) April 16, 2022

Durante la lunga chiacchierata con i fan su Instagram, Jessica Selassié ha raccontato che i primi tre giorni dopo la vittoria del GF Vip aveva sempre i paparazzi sotto casa e aveva paura di uscire: “Ma adesso, quando sto per strada e le persone ti salutano è molto bello ed io non ero abituata. Vedere questo calore è molto bene ma non sono abituata vedere così tanta gente attorno a me”.

Successivamente Jessica Selassié ha continuato a ringraziare i fan per il supporto, rassicurando quelli di sua sorella Lulù e Manuel: “Voglio rassicurare che tutti stiamo bene, anche Lulù e Manuel stanno bene”.

