Amici 21, LDA imita alcuni suoi compagni e il risultato è esilarante (VIDEO)

1 Le imitazioni di LDA

Le giornate nella casetta di Amici 21 non sono fatte solo di studio, prove e arrivo di buste da parte dei professori. Come abbiamo visto sono nati amori, si stanno instaurando fortissime amicizie. E ovviamente c’è anche tempo per divertirsi. E a quanto pare il mattatore della casetta è LDA.

Il figlio di Gigi D’Alessio ha dimostrato da subito il suo grande senso dell’umorismo e quindi ogni tanto fa divertire i suoi compagni della scuola di Maria De Filippi. Ecco che quindi nel daytime di oggi del programma, ha intrattenuto alcuni dei concorrenti con delle imitazioni. E chi erano gli imitati? I suoi stessi compagni di classe.

Così vediamo LDA imitare Albe e il suo saltare e muoversi molto sul palco quando si esibisce. Poi è toccato a Dario, specialmente con il saltello per essere più alto. Passiamo poi a Luigi, che quando canta suona la chitarra. E ancora vediamo l’imitazione di Serena che salta volando nell’esibizione con cui è entrata nella scuola. Anche se in questo caso, per imitarla, si è pure fatto leggermente male.

Le imitazioni continuano con Nicol che, quando canta il suo singolo Onde, inizia a camminare molleggiando per tutto lo studio. Iconico anche nell’imitare Mattia con i suoi passi di latino, e poi anche la cantante Ale. Non si sono salvati nemmeno Christian con il suo hip hop e Guido con i passi di classico. Vittima delle imitazioni anche Carola nella sua ultima performance, ma anche quando fa gli eserci in palestra. E infine è stato imitato anche l’ultimo arrivato Simone, mentre canta il suo inedito, che a quanto pare gira solo intorno all’asta. Ecco il video con tutte le esibizioni:

Ma vediamo cosa accadrà a LDA nella puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica…