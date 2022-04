LDA di Amici 21 spaventa Nunzio

Oggi, 5 aprile 2022, abbiamo visto su Canale 5 una nuova puntata del daytime di Amici 21. I ragazzi si stanno confrontando con le sfide della gara ma anche con le proprie insicurezze. Aisha per quanto riguarda le difficoltà nell’aprirsi con gli altri e Carola per il fatto di non riuscire sempre a dire quello che pensa. Nunzio, però, è andato in soccorso della ballerina cercando di confortarla. Sempre il ballerino di latino-americano, in seguito, è stato vittima di uno scherzo da parte di LDA.

Non solo lui, però. Anche Albe e Luigi ci sono cascati in pieno. Il figlio di Gigi D’Alessio, infatti, ha finto di essere sonnambulo nel bel mezzo della notte. Albe si avvicina con il telefono della produzione per riprenderlo mentre è sdraiato nel letto, quando all’improvviso il cantante si tira su ridendo in maniera isterica. Albe prova a parlargli e se in un primo momento pare che LDA gli risponda, in realtà non è così. Dopo pochi secondi, infatti, si stende di nuovo nel letto.

LDA fa uno scherzo ai suoi compagni di stanza e… 😂😂😂 #Amici21 pic.twitter.com/7EcRCLWn5r — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 5, 2022

Ecco, poi, che si sveglia anche Nunzio e il ballerino di Amici 21 va in preda al panico. Dice di aver paura, di volersene tornare a casa e si nasconde dietro alle spalle di Albe e Luigi, che nel frattempo li ha raggiunti. Parlano per un po’ fuori dalla camera e Nunzio chiede alla produzione di chiamarli. Nel frattempo, di nascosto, LDA informa la regia di star solo fingendo. Lo scherzo, quindi, procede con il rientro in cameretta degli altri tre.

Mentre una musica inquietante è messa di sottofondo, Nunzio ripete: “Io ho paura di queste cose, Luca ti prego torna in te. Per favore, io mi ne devo andare, non ce la faccio. Ma lo vedete ‘sto pazzo cosa sta facendo?“. Il ballerino sembra sul punto di mettersi a piangere da quanto è terrorizzato. Proprio a questo punto LDA ammette che si tratta soltanto di uno scherzo e tutto di risolve in una grande risata. Le puntate di Amici 21 possono venire recuperate su WittyTV.

