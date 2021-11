Imbarazzo ad Amici 21 per Giulia Stabile

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 21, e anche oggi non mancano le emozioni in studio. Dopo aver visto le sfide di LDA e di Serena, entrambe vinte, si è passati alla gara degli inediti, giudicata da nientemeno che da Loredana Bertè. A conquistare il cuore della cantante sono stati in particolare Luigi, Sissi e Alex, che si sono confermati rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. Nel mentre nel corso della puntata abbiamo anche assistito a un simpatico momento, in cui gli allievi hanno confessato alcuni segreti dei loro compagni.

A un tratto così su richiesta della stessa Maria De Filippi a entrare nello studio di Amici 21 è stata Giulia Stabile, che ha dovuto leggere un bigliettino che riguardava proprio lei. Pare infatti che a Mattia piaccia proprio la ballerina, che così visibilmente imbarazzata è scoppiata nella sua fragorosa risata. A quel punto è arrivata la reazione di Giulia, che ha tirato in ballo Sangiovanni, suo fidanzato. Queste le parole della Stabile:

“Io però sono fidanzata…e innamorata”.

A quel punto lo studio di Amici 21 è letteralmente esploso. Giulia Stabile e Sangiovanni infatti sono ancora oggi una delle coppie più amate dal pubblico. Mattia nel mentre, a sua volta imbarazzato, ha specificato di essere rimasto colpito dalla ballerina semplicemente per il suo modo di danzare, ma il momento ha naturalmente fatto il giro del web.

