Scontro ad Amici 21

Puntata intensa oggi ad Amici 21. A finire oggi al centro dell’attenzione è stato Mattia, che come sappiamo da settimane è fermo a seguito di un brutto infortunio. In settimana così Alessandra Celentano ha affrontato Raimondo Todaro, e ha invitato il collega a prendere delle decisioni in merito suo allievo. Il maestro dal suo canto ha precisato che fino a quando il medico non comunicherà che Mattia non potrà tornare a esibirsi, il ballerino resterà all’interno della scuola.

La Celentano nel mentre ha deciso di aprire dei casting per cercare un nuovo allievo di latino, che sfiderà Zenzola quando sarà tornato in forma. A superare le prime audizioni sono stati due ballerini, tra cui Diego, che Mattia conosce molto bene. I due infatti da anni si scontrano in diverse gare di latino. A quel punto Maria De Filippi ha chiesto proprio all’allievo di Todaro se avesse mai battuto Diego.

Mattia così ha svelato così di aver vinto le ultime gare. Tuttavia subito dopo a prendere parola è stato proprio Diego. L’aspirante ballerino di Amici 21 ha affermato di aver vinto gli ultimi 6 campionati regionali. Mattia a quel punto è intervenuto palesemente stizzito, affermando di aver vinto i campionati italiani e di aver dunque di conseguenza battuto Diego.

Oggi abbiamo imparato che i dissing migliori non appartengono al rap ma al latino. #Amici21 pic.twitter.com/ePkgalBErb — contechristino (@contechristino) January 23, 2022

Nei prossimi giorni intanto scopriremo se i ballerini di latino selezionati da Alessandra Celentano avranno modo di entrare nella scuola e quale sarà il destino di Mattia.

