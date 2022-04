Ecco chi è stato eliminato da Amici 21

Si è appena conclusa la quarta puntata del Serale di Amici 21, e anche stasera non sono mancate le emozioni. Nel corso della serata abbiamo assistito alle manche tra le tre squadre, che si sono sfidate senza sosta. Nel corso del primo scontro il team Rudy Zerbi – Alessandra Celentano ha deciso di affrontare Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, avendo la meglio. A finire al ballottaggio per l’eliminazione diretta sono così stati Sissi, Alex e Aisha. Ad avere la peggio è stata proprio quest’ultima, che ha dunque lasciato il talent show.

Successivamente Zerbi e la Celentano hanno deciso di scontrarsi nuovamente con la Cuccarini e Todaro, vincendo nuovamente. A finire al ballottaggio stavolta sono stati Nunzio, Alex e Serena. A essere eliminato provvisoriamente è stato il ballerino di latino. Nel corso della terza manche Rudy e Alessandra hanno invece affrontato Anna Pettinelli e Veronica Peparini, vincendo per la terza volta di seguito. A finire al ballottaggio cono stati Albe, Crytical e Dario, e a essere eliminato provvisoriamente è stato il rapper.

In casetta così Nunzio e Crytical hanno scoperto il loro destino. Ma chi è dunque il secondo eliminato della quarta puntata di Amici 21? A lasciare la scuola per volere della giuria è stato Cyrical, mentre il ballerino si è salvato per l’ennesima volta.

Aisha e Crytical dunque sono i due eliminati di questa sera. Ma cosa accadrà nel corso della prossima puntata? Non resta che attendere per scoprirlo.

