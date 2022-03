Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono la famiglia Addams e Heidi ad Amici 21

Nella seconda puntata di Amici 21, dopo le prime due manche, abbiamo visto ancora una volta il guanto di sfida tra professori. E di nuovo sono stati protagonisti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano da una parte e Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro dall’altra.

Dopo aver visto le due coppie interpretare Grease (Cuccarini/Todaro) e Sister Act (Zerbi/Celentano), questa volta il tema erano i telefilm. A lanciare il guanto sono stati ancora una volta Lorella e Raimondo. Proprio i mandati del guanto hanno deciso di interpretare Love Boat, Friends e Happy Days.

Come hanno risposto gli sfidanti? Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno scelto di calrsi in due serie molto famose: La famiglia Addams e Heidi. Inutile dire che il risultato è stato esilarante e hanno fatto divertire tutti i presenti in studio. Iconico Zerbi vestito dalla piccola Heidi, mentre la Celentano nelle vesti del nonno.

Nonostante il loro impegno e la loro simpatia, però, anche questa volta la vittoria è andata a Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Riusciranno a conquistare il punto nella prossima puntata?

Potete rivedere il video completo di questa performance di Amici 21 sul sito Witty TV.

