NEWS

Andrea Sanna | 15 Gennaio 2023

Amici 22

L’intervento dell’amica di Valeria di Amici 22

Oggi ad Amici 22 si è parlato del caso balzato in questi giorni legato alla notte di Capodanno. Sono emerse varie teorie ma non è stato detto esplicitamente cosaa sarebbe accaduto. Maria De Filippi si è limitata a parlare di “fatto grave”. Tutti gli allievi coinvolti, tra cui Valeria Mancini, hanno ricevuto un provvedimento disciplinare.

Inizialmente la cantante avrebbe dovuto sfidare un esterno, ma Lorella Cuccarini ha proposto di sostituire Valeria Mancini con l’ex allievo di Amici 22, Cricca. Richiesta respinta dalla produzione che, invece, ha proposto una sfida immediata. Sul web il pubblico si è diviso e un’amica della giovane artista e tiktoker ha voluto esprimere il suo punto di vista. Qui di seguito la storia Instagram raccolta dalla pagina Gossip TV:

“Ho iniziato a vedere Amici solo per Valeria, chiaro. La tua amica entra in quello che è il sogno che ha da quando è piccola e te sei felice per lei come se fossi lei. Come se stessi realizzando il tuo di sogno. Mi hanno sempre parlato di Amici come un programma che realizza sogni. Mai avrei pensato di trovarmi davanti a ingiustizie e a un programma che i sogni fosse in grado di distruggerli”.

E ancora a riguardo la cara amica della Mancini di Amici 22 ha detto: “Il trattamento riservato a Valeria è ingiusto ed inconcepibile”, secondo l’amica infatti avrebbero dovuto mandare in onda i video per chiarire i ruoli di ogni allievo di Amici 22 coinvolto nella faccenda. E ancora: “Situazione che seppur il programma volesse tenere nascosta è uscita alla luce da giorni. Ma anche per la forza mediatica che il tutto ha”.

Secondo lei l’amica di Valeria Mancini di Amici 22 avrebbero dovuto prendere il medesimo provvedimento perché “o tutti o nessuno, non dovrebbero esistere differenze”. Successivamente ha spiegato anche come stando al suo punto di vista la cantante avrebbe dovuto fare la sfida non con una persona già nota al programma. Qui si parla di Cricca che ha ottenuto il posto (ed era stato eliminato la settimana precedente), ma con l’avversario esterno come scelto inizialmente.

La storia Instagram di un’amica di Valeria Mancini di Amici 22



“Oggi non è solo il sogno di Valeria a essere andato un po’ in frantumi, ma quello di tutte le persone che hanno creduto nel programma e che hanno il sogno di partecipare. Ma anche solo per chi lo guarda da casa affezionandosi ai concorrenti e ai loro sogni”, ha scritto ancora l’amica dell’ex allieva di Amici 22. Infine ha rivolto un pensiero a Valeria Mancini, infondendole parole di coraggio e rassicurazione.