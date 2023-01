NEWS

Andrea Sanna | 15 Gennaio 2023

Amici 22

Amici 22: Tommy Dali parla dopo la squalifica

Oggi abbiamo potuto assistere finalmente all’attesissima puntata di Amici 22, dove si è affrontato quello ormai conosciuto da tutto come il Capodanno-gate. Come spiegato da Maria De Filippi in trasmissione Tommy Dali, insieme a Wax, NDG, Samuele, Valeria e Maddalena hanno compiuto una grave violazione del regolamento e oggi hanno dovuto affrontare una sfida immediata. Non sappiamo, però, cosa sia accaduto.

Se tutti hanno avuto modo di esibirsi davanti alla commissione, l’unico a non aver avuto le stesse sorti è Tommy Dali. Il cantante, infatti, per volere di Rudy Zerbi è stato squalificato dalla trasmissione e non ha dunque avuto la possibilità di riprendersi il posto nella scuola di Amici 22. A seguito di questo responso, quindi, il giovane cantante è tornato alla sua vita di tutti i giorni, non prima però di dire la sua sui social.

Tommy Dali ha deciso di rompere il silenzio e spendere due parole dopo quanto accaduto: “Sono entrato ad Amici perché ho ascoltato quella luce che continuavo a vedere, quella voglia di uscire dal buio, con l’unico mezzo che mi era rimasto, la musica, la voglia di esprimermi. Adesso quello specchio mi guarda con occhi migliori”.

Nonostante non sia andata come sperava, comunque, Tommy Dali di Amici 22 non si arrende. Ci ha anche tenuto a ringraziare tutti per l’opportunità avuta: “Sono grato a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il percorso, questo programma mi ha fatto vivere momenti indimenticabili. Ho ricominciato a credere di nuovo in me stesso. Non c’è molto da dire ora come ora, mi prendo le mie responsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica, perché come ho già detto: se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita”.

