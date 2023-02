NEWS

Nicolò Figini | 17 Febbraio 2023

Fedez

Il ritorno di Fedez sui social

Che cosa sta succedendo tra Chiara Ferragni e Fedez? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti i loro follower. Dopo la finale del Festival di Sanremo, infatti, il loro rapporto sembra essersi incrinato. Diverse fonti parlano di un presunto litigio nel dietro le quinte, in quanto all’influencer non sarebbe andato giù il bacio tra il marito e Rosa Chemical. Non tanto per il gesto in sé quanto per l’esposizione mediatica di cui si sarebbe fatto protagonista il rapper, mettendo nell’ombra il suo duro lavoro sul palco dell’Ariston.

Ovviamente si tratta soltanto di indiscrezioni che non hanno alcun fondamento. Inoltre, in queste ore, si è anche diffuso il rumor secondo il quale la coppia sarebbe stata paparazzata davanti uno studio legale, aumentando quindi le voci su un loro possibile divorzio. Inoltre, pare che abbiano anche interrotto le riprese della seconda stagione de I Ferragnez. Una fonte che ha assistito agli eventi a Sanremo ha affermato:

[…] Ridevo perché Chiara, che può piacere o meno, è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta in un momento complesso fregando ogni altro istinto. Ridevo perché non era un’operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. E ridevo perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni. Non ce l’ho, inutile che me l’ho chiedete. L’ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco né nel backstage: sono solo affari loro“.

Questa sera, però, Fedez è tornato sui social dopo giorni interminabili di silenzio, postando una Storia che ha cancellato dopo qualche minuto. All’interno si leggeva: “Tu la mia calamita, io la tua calamità“. Che sia riferito a quanto accaduto al Festival? Forse ha voluto chiedere scusa in questo modo o forse significa altro. Ancora non lo sappiamo con certezza. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi.

La storia poi cancellata di Fedez

